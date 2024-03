Wąskie gardło światowego transportu jeszcze węższe. Firmy biją na alarm

Zobacz także: Rosja sprzedaje to, co ukradła. Uderzenie w całą Unię Europejską

Kolejki statków czekają na przeprawę

Jak donosi "The Wall Street Journal" j uż ponad 50 statków oczekiwało w kolejce na przeprawę przez Kanał Panamski w ostatnich dniach. Ładunki, które przewożą są niezwykle zróżnicowane - od butli z propanem po żywność.

Powodem problemów w regionie jest długotrwała susza. Zmusiła operatora kanału do ograniczenia liczby przepraw, co znacząco wydłużyło czas oczekiwania. I podniosło wysokość opłat - aż ośmiokrotnie dalej. Sytuacja może się pogorszyć - wolumen ładunków przechodzących przez kanały Sueski i Panamski już spadł o ponad jedną trzecią . Urzędnicy mają nadzieję, że susza, najgorsza w ponad stuletniej historii przeprawy, ustąpi w maju.

Konsumenci zaraz to odczują

Jak do tej problemy na obu kanałach nie są jeszcze odczuwalne przez konsumentów, ale powoli się zmienia. P ierwsze firmy ogłosiły już, że z uwagi na brak dostaw ograniczają produkcję. Czym to grozi dobrze, wiemy z czasów pandemii, gdy zaburzone łańcuchy dostaw wywindowały ceny wielu produktów - m.in. samochodów. Problemy uderzają też w firmy odzieżowe , część z nich towar z Azji wysyła drogą lotniczą, nie morską.

Transport morski kluczowy dla gospodarki

Nie mniejsze znaczenie ma Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowej ropy. Największe znaczenie dla funkcjonowania cieśniny ma Iran. Część szlaku żeglugowego przebiega bowiem przez wody terytorialne kraju. Tymczasem niektóre scenariusze rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie zakładają, że Izrael zaatakowany przez palestyńskich terrorystów, w odwecie zaatakuje właśnie Iran. A to wywindowałoby ceny ropy do astronomicznego poziomu 250 dolarów za baryłkę - ostrzega Bank of America.