Ważne dane dla gospodarki. Produkcja przemysłowa hamuje

We wrześniu dynamika produkcji sprzedanej jest na minusie o 3,1 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 8,4 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji we wrześniu o 3,6 proc. rok do roku i wzrostu o 8,0 proc. miesiąc do miesiąca.