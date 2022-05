Twarde "nie" Węgier w sprawie embarga na ropę. Orban mówi o "bombie atomowej" zrzuconej na gospodarkę

Ursula von der Leyen przekazała w środę, że KE w ramach kolejnego pakietu sankcji proponuje m.in. całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy. W ciągu pół roku zakończony miałby być import ropy naftowej, a do końca roku — produktów rafinowanych. W swoim wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim szefowa KE zapowiedziała, że nie jest to łatwa do wdrożenia decyzja, ponieważ niektóre państwa członkowskie UE są silnie zależne od rosyjskiej ropy, jednak embargo jest konieczne, by ukarać Rosję.