1,7 mln kary dla Getin Noble Banku. Bo literki były za małe

Druk na ulotkach i w reklamach kredytu w Getin Noble Banku był za mały, a czas wyświetlania tekstu w spotach telewizyjnych zbyt krótki - uznał UOKiK i nałożył na bank 1,7 mln zł kary.

Aktualizacja godz. 13.25

W każdej reklamie kredytu konsumenckiego powinny znaleźć się informacje o stopie oprocentowania, całkowitej kwocie kredytu, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO), czasie obowiązywania umowy, całkowitej kwocie do zapłaty i wysokości rat. Zdaniem UOKiK w kampanii Getin Noble Banku z 2015 r. te informacje nie zostały podane jak należy.

- Materiały marketingowe powinny być dostosowane do nośnika, na którym są prezentowane. Wymagane prawem informacje powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, zrozumiały i dobrze widoczny - komentuje prezes UOKiK, Marek Niechciał.

- Na przedsiębiorcy ciąży szczególna odpowiedzialność, by dostosował swój przekaz do możliwości danego medium. Dlatego bank powinien dopilnować, by komunikat zawierający informacje wymagane przez ustawę o kredycie konsumenckim był w reklamie wyświetlany jak najdłużej i był jak najlepiej widoczny. Szczególnie, że siła oddziaływania reklamy na konsumentów jest znaczna – dodaje.

Bank przekazał money.pl, że nie zgadza się ze stanowiskiem UOKiK i zamierza złożyć odwołanie od decyzji.

Urzędowi nie spodobały się także przykłady pokazane w reklamach. Zgodnie z prawem, bank musi zaprezentować warunki kredytu, na jakich spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów na dany produkt. Dzięki temu klienci mogą porównać oferty różnych banków.



Jednak - jak wykazało postępowanie - Getin Noble Bank przedstawił dwa przykłady dla kredytu konsolidacyjnego, czyli kredytu z ubezpieczeniem i kredytu bez ubezpieczenia, po czym zestawił je ze sobą. Według urzędu utrudniało to konsumentom porównywanie oferty. Za to naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na Getin Noble Bank karę, ponad 1,7 mln zł. Niezgodne z prawem praktyki zostały już zaniechane.

Bank zobowiązał się do rekompensaty publicznej. Na czym to polega? Wszyscy klienci, którzy skorzystali z oferty na kredyt konsolidacyjny "5% niższa rata" w trakcie trwania telewizyjnej kampanii reklamowej i w ciągu 14 dni od jej zakończenia będą mieli obniżone oprocentowanie o 0,5 proc. lub zostaną objęci zwrotem odsetek pobranych przez ostatnie sześć miesięcy spłacania kredytu. Kampania trwała od 1 do 28 czerwca 2015 r.

To jeszcze nie wszystko. Informacja o decyzji UOKiK ma być opublikowana na koszt Getin Noble Banku na stronach spółki oraz wyemitowana w telewizji w formie trzech 15-sekundowych spotów. Bank ma też obowiązek złożyć prezesowi urzędu sprawozdanie z wykonania zobowiązania w ciągu czterech miesięcy. Decyzja nie jest jednak prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.