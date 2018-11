25 kobiet w robotyce, które warto obserwować w 2018

Prezentowane niżej kobiety uczestniczą we wszystkich obszarach robotyki – w badaniach naukowych, produkcji urządzeń i w legislacji. Są tu założycielki i liderki firm, badaczki i aktywistki. Niektóre na wczesnych etapach kariery, inne zbliżają się do emerytury. Każdy znajdzie tu sobie wzór do naśladowania, a poniższa lista przede wszystkim stanowi dowód, że nie ma żadnych wymówek, żeby nie zapraszać kobiet do udziału w dyskusji na temat robotyki czy sztucznej inteligencji.

W 2013 roku Melonee Wise dopiero co uruchamiała swój start-up! Od tamtej pory zebrała ponad 48 milionów dolarów dla Fetch Robotics, a roboty Fetch and Freight wjeżdżają dziś do magazynów na całym świecie! Startup Mai Mataric, Embodied Inc zebrał 34.4 miliona dolarów na roboty towarzyszące do domów. Amy Villeneuve przeszła ze stanowiska prezesa i COO w Kiva Systems oraz wiceprezesa w Amazon Robotics do zarządu czterech nowych start-upów. A Manuela Veloso dołączyła do J.P. Morgan, jako szefowa Działu Badań nad Sztuczną Inteligencją.