4,5 mld zł nadwyżki budżetowej po dwóch miesiącach. Wpływy z VAT spadły o 1,9 mld zł

Dochody budżetu w styczniu i lutym wyniosły 62 mld zł, a wydatki 57,56 mld zł - podało Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że nadwyżka wyniosła ok. 4,46 mld zł. Dochody podatkowe wzrosły jednak zaledwie o 1,1 proc., ponieważ aż o 1,9 mld zł spadły wpływy z VAT.



Wydatki budżetu państwa w styczniu i lutym zamknęły się kwotą 57,6 mld zł, czyli były o 2,5 mld zł niższe niż w tym samym okresie rok temu. Wtedy plan budżetu w pierwszych dwóch miesiącach wykonano w 15,6 proc., natomiast obecnie w 14,5 proc.

Resort finansów tłumaczy, że niższe wydatki wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy. Wpływy składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosły, dzięki czemu rząd mógł przekazać do FUS aż o 5,2 mld zł niższą dotację.

Dochody budżetu wyniosły 62 mld zł, czyli były tylko o 1,1 mld zł większe niż w styczniu i lutym 2017 r. Wpływy podatkowe wzrosły o 1,1 proc. Tak skromny przyrost to głównie efekt spadku wpływów z podatku VAT.

Choć ministerstwo nie pisze w komunikacie, o ile spadły wpływy z VAT-u w okresie styczeń-luty, dane te można odnaleźć w szczegółowych raportach na stronie resortu.

Gwałtowne załamanie wpływów z VAT nastąpiło w styczniu. Do kasy państwa wpłynęło wtedy 18,4 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 22 mld zł. Łączne wpływy z tego podatku w dwóch pierwszych miesiącach wyniosły 31,6 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 33,5 mld zł. Spadek wpływów wyniósł więc 1,9 mld zł.

Jak spadek wpływów z VAT tłumaczy resort Teresy Czerwińskiej? W komunikacie czytamy, że to głównie efekt "bardzo wysokiej bazy odniesienia", czyli bardzo wysokich wpływów z VAT-u w zeszłym roku, które najwyraźniej były trudne do powtórzenia.

MF wskazuje też, że przyspieszające w ostatnim kwartale zeszłego roku inwestycje spowodowały większe zwrotu VAT-u na początku bieżącego roku. Resort podkreśla, że wpływy w lutym wzrosły o 12,3 proc.

Resort zaznacza, że zanotowano za to wysokie wpływy z PIT, które wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wzrost podatków poza VAT wygląda następująco:

dochody z PIT wyższe o 13,4 proc., czyli o 1,1 mld zł,

dochody z CIT wyższe o 17,2 proc., czyli o 0,8 mld zł,

dochody z akcyzy i podatku od gier wyższe o 9,1 proc., czyli o 0,9 mld zł,

dochody z podatku bankowego wyższe o 2,6 proc.