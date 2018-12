Ostra reakcja Rafalskiej na tekst "Gazety Wyborczej". "To podłe kłamstwo"

"Rząd nic nie zabiera. To podłe kłamstwo" - napisała na Twitterze Elżbieta Rafalska. To reakcja minister na publikację "Gazety Wyborczej" która napisała, że resort rodziny polecił gminom, by nie wypłacały świadczenia rodzicom samotnie wychowującym dzieci, jeśli nie wystąpili o alimenty na drugie dziecko.

