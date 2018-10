52 NOMINACJE W MIXX AWARDS 2018

Kampania Klient Zgłaszający i współzgłaszający

Best Use of Social Media

AXE - What's your magic? Unilever / AXE Mindshare Polska, DDB & Tribal

ODRODZENIE Leonarda :P EC1 Łódź Miasto Kultury MOSQI.TO

Opowieść podręcznej "Na początku było słowo" Showmax Digital Kingdom, Flywheel PR

Szef Internetów OLX OLX Polska 23HEROES, F25

Brand Awareness and Positioning

#weekendING ING Bank Śląski GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe Mediahub

18:45 Okocim. Czas na zasady. Carlsberg Polska, marka OKOCIM Ringier Axel Springer Polska, Carlsberg Polska

Credit Agricole - cały bank dla Ciebie Credit Agricole Bank Polska Cube Group, Credit Agricole Bank Polska, JUST, Arena Media

DO YOU Puma high&, Blue 449

Cross Media Integration

Nocne jazdy BMW BMW Group Polska Change Serviceplan, Initiative Media Warszawa

Oszczędni z domu lub z wyboru ING Bank Śląski BRAIN, GONG, MullenLowe Media Hub, MOSQI.TO

Data Driven & Precision Marketing

Kampania sprzedażowa: CASTORAMA INSPIRUJE Castorama Polska GroupM, Mindshare Polska

Personalizacja komunikacji omnichannel dla marki Mitsubishi Mitsubishi Motors Polska Bluerank, IgnitionOne NV, ExpertSender

Digital Driven

Jak zwiększyliśmy oglądalność BBC Earth o 46%? BBC Worldwide SalesTube, Labcon

Orange Finanse mierzy pełną ścieżkę użytkownika! Orange Polska Initiative, Reprise, InMobi

Digital Experiences

ALL YOU NEED adidas Poland Isobar (Dentsu Aegis Network), Carat Polska (Dentsu Aegis Network)

IKEA ASMR „Dźwięki Wypoczynku” IKEA Saatchi & Saatchi IS, Wavemaker

Tymbark Funbot Tymbark GONG, Tymbark, Mindshare

Direct Response and Lead Generation

Nowy model biznesowy sprzedaży karty kredytowej Citi Handlowy Performics, Spark Foundry

PANDORA E-STORE 2017 PANDORA Digital Resolution

Strażnik Dzieciństwa - Oczami Matki. Nationale-Nederlanden Media Direction OMD

Games & eSport

Hope County FM - głos nadziei w Twoim domu UBISOFT Poland MSLGROUP, Dom produkcyjny FoszerSawicki

Kampania ELEAGUE Major na Twitch Pyszne.pl Gameset

Turniej Króla Grupa Żywiec / Królewskie TWIN .digital collective, Panowie Programiści

Wielka Bitwa Streamerów w Fortnite Epic Games Gameset

Innovation

Lydia - inteligentny Telebot Credit Agricole Bank Polska Publicis Media, Credit Agricole Bank Polska

Mobile Experience

Offline Digitizing

Phillips - Jaki kolor ma powietrze w Twoim domu? Philips Screen Network, Carat, Ogilvy, iProspect, Posterscope

„Showmax na drogę” Showmax Screen Network, Bridge2Fun

Wehikuł czasu Grupa Żywiec / Leżajsk Pełne TWIN .digital collective, Panowie Programiści

Online Marketing with Influencer

PKO Konto dla Młodych PKO Bank Polski Agencja Warszawa, Artegence, Havas Media

Uliczne Legendy Puma high&, Aliganza, Blue 449

Wielka Bitwa Streamerów w Fortnite Epic Games Gameset

Product Launch

Kto powiedział, że... Van Pur/Łomża MullenLowe Warsaw, MediaCom Warszawa

Moda to więcej niż myślisz Vogue METs, Vogue

ZMIXUJ SWÓJ ZAPACH Z NIVEA SOFT MIX ME NIVEA Polska GoldenSubmarine, OMD

Public Service and non-profit campaign

Do ostatniego drzewa Greenpeace Ogilvy, Facebook, Gameset, Lifetube

Smart Solution

DKMS Twins Fundacja DKMS Arena Media (Havas Media Group)

Ostatnia kolekcja Showmax VML Poland

Przez zaangażowanie do sprzedaży – innowacyjne wykorzystanie remarketingu dla Brand24 Brand24 Bluerank

UX

LINK4 Mama – kalkulatory ubezpieczeń rodzinnych LINK4 VML Poland