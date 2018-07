Agencja S&P podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski. Uważa, że urośniemy o 4,7 proc.

Fot. Fourmy Mario S&P ma pozytywne prognozy co do polskiej gospodarki

Agencja S&P jest zdania, że polska gospodarka urośnie w 2018 r. o 4,7 proc. Tak wynika z najnowszego, lipcowego raportu. W kwietniu ta sama agencja prognozowała wzrost na poziomie 4,5 proc.

Prestiżowa amerykańska agencja nie tylko jest zdania, że nasza gospodarka rozwinie się jeszcze szybciej niż wcześniej sama zakładała. Ma pozytywne prognozy co do średniorocznej inflacji w Polsce. Ta, według S&P, wyniesie w 2018 roku 1,7 proc., a nie 2,5 proc. jak uważała we wcześniejszych analizach.

Agencja S&P ciągle jednak ocenia Polskę na poziomie "BBB+", choć z pozytywną perspektywą. Najwyżej wiarygodność kredytową polski ocenia konkurencyjna względem S&P agencja Moody's. Jej rating dla Polski to A2, Fitch natomiast ocenia go na A-. Przegląd ratingu Polski przez agencję S&P przewidziany jest na 12 października, wtedy też swoja ocenę zrewiduje Fitch. Dwa dni później to samo zrobi Moody's.

