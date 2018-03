Alior myśli o współpracy z Pekao. Nowa prezes szuka sposobu

Fot. Alior Bank Katarzyna Sułkowska zaraz po zajęciu fotela prezesa zaznaczyła jak ważna jest sprawa kooperacji w grupie PZU

Katarzyna Sułkowska prezesurę w Alior Banku zaczęła od zasygnalizowania przyszłej współpracy z Pekao. Oba banki mają wspólnego właściciela. Alior na razie "analizuje", zarazem deklarując zaangażowanie w segmencie małych i średnich spółek.

Alior Bank, podobnie jak Pekao mają wspólnego głównego akcjonariusza. Jest nim PZU, który w Aliorze ma 32 proc., a w Pekao 20 proc. (plus 13 proc. PFR). Prędzej czy później musi dojść albo do sprzedaży jednego z banków przez PZU, albo do zacieśniania współpracy. Wygląda na to, że obecnie rozważany jest ten drugi scenariusz.

- Jestem przekonana, że uda nam się wspólnie z Pekao SA znaleźć takie rozwiązanie, które będzie tworzyło wartość dla wszystkich akcjonariuszy - podała na Twitterze prezes Aliora Katarzyna Sułkowska. Na swoim fotelu zasiada krótko - awansowana została na chwilę przed północą w poniedziałek.

Zobacz też: "Polskie banki wejdą na rynki zachodnie"

Wcześniej p.o. prezesa Alior Banku poinformowała, że bank będzie kontynuował dynamiczny rozwój, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji kapitałowej i płynnościowej.

- Zarząd pod moim kierownictwem będzie kontynuował realizowanie działań związanych z operacjonalizacją strategii "Cyfrowego buntownika", w szczególności wzmacniając pozycję banku w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw - powiedziała Sułkowska zaraz po objęciu prezesury.

Ten obszar to nie jest główny element zysków Pekao, więc tu banki by się uzupełniały. Gorzej w przypadku nastawienia na klienta detalicznego, gdzie oba banki walczą o ten sam rynek.

Alior ma zamiar zwiększać liczbę takich klientów - wskazuje Sułkowska. Według prezes to w oparciu o technologię Alior chce zyskiwać przewagę konkurencyjną. Chodzi o własną metodykę zarządzania zasobami informatycznymi (AGILOR) oraz model zarządzania innowacjami.

Zarabiała więcej niż prezes

Z Alior Bankiem Katarzyna Sułkowska związana jest od momentu jego powstania. Ostatnio jako wiceprezes odpowiadała za obszar ryzyka. Przygotowała i stworzyła politykę kredytową banku, założenia produktowe i metodologiczne.

Najwyraźniej było to wysoko cenione w banku, bo w ubiegłym roku zarabiała więcej niż pełniący obowiązki prezesa zarządu Michał Chyczewski. Ten w poniedziałek zrezygnował ze swojej funkcji w zarządzie.

Chyczewski za pół roku prezesury w 2017 r. dostał 809 tys. zł, a Sułkowska razem z nagrodami za cały rok - łącznie 3,8 mln zł. To dawałoby jej trzecie miejsce wśród najlepiej uposażonych prezesów w ubiegłym roku! Zaraz przed Zbigniewem Jagiełłą, szefem największego polskiego banku - PKO BP.