Amerykańscy praktycy i eksperci przyjadą na Kongres 590 w listopadzie

Fot. PHILIPPE LOPEZ/AFP/EastNews

O przyszłości kryptowalut, ryzyku rozpoczęcia zimnej wojny handlowej na globalnej scenie oraz przywództwie kobiet w polityce i gospodarce porozmawiamy na Kongresie 590 z Sarą Chamberlain, Apolo Ohno i Thomasem J. Lee.

W ramach bloku programowego „społeczeństwo” planowanych jest sześć paneli dyskusyjnych, wśród których jeden poświęcony będzie kobietom w biznesie, polityce i działalności publicznej. Mimo, że jesteśmy w okresie przechodzenia transformacji, badania przeprowadzone na całym świecie pokazują, że społeczeństwa są gotowe na zmianę sposobu myślenia i działania w oparciu o kobiece wartości. Już nie autorytarny styl komunikacji, emocjonalny dystans i dominacja są cechami lidera jakiego poszukują lokalne społeczności i firmy. Współczesny świat szuka przywództwa otwartego w dzieleniu się emocjami i uczuciami, który współpracuje w zespole, dba o relacje i elastycznie dopasowuje się do zmian. Udział w dyskusji potwierdziła Sarah Chamberlain-działaczka społeczna, przedsiębiorczyni, szefowa jednej z najważniejszych organizacji związanej z amerykańską Partią Republikańską w Kongresie - Republican Main Street Partnership. Członkini Rady Dyrektorów Generalnych Wall Street Journal, współpracuje z Washington Post oraz U.S. News & World Report, uznana w 2017 roku przez Elle Magazine za jedną z najważniejszych 10 kobiet w całym Waszyngtonie.

Dzięki jej wysiłkom Republican Main Street Partnership stał się w ciągu dwóch ostatnich dekad jednym z wiodących think tanków, skupiającym przeszło 80 Kongresmenów, wpływowych naukowców i biznesmenów, przedstawicieli świata nauki oraz edukacji. Tworząc organizację Women2Women National Conversations Tour stała się jedną z najskuteczniejszych kobiet w USA działających na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym. Dla uczestników Kongresu 590 będzie to doskonała okazja by zainspirować się jej działaniami a także zobaczyć jak kształtuje się sytuacja kobiet w najbardziej rozwiniętej gospodarce i demokracji świata.

Apolo Ohno to na tyle nietuzinkowa postać, że swoim życiorysem mógłby obdzielić kilka osób. Jest najbardziej utytułowanym medalistą Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Stanach Zjednoczonych. Ośmiokrotnie stawał na podium odbierając krążki z różnych kruszców. Siedmiokrotnie był mistrzem świata. Jego dyscypliną było łyżwiarstwo szybkie. Po zakończeniu kariery sportowej skoncentrował się zarówno na działaniach społecznych, promując ideę Olimpiad Specjalnych, jak i biznesowych: rozwijał przedsięwzięcia z branży nieruchomości, marketingu i produkcji telewizyjnych, energii odnawialnej, technologii spożywczej, rzadkich surowców. Ostatnie lata to dzielenie czasu pomiędzy działalność w Komitecie Organizacyjnym na rzecz Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles 2028 oraz inwestowanie w nowe technologie. Specjalizuje się zwłaszcza w obszarze giełdy wymiany kryptowalut, tzw. tokenizacji firm czyli możliwości wpływu klienta na przedsiębiorstwo poprzez posiadanie tokenów zamiast tradycyjnych udziałów oraz w technologiach internetowych. Quantum Block Capital, HybridBlock, Alpha Treasury Management to najważniejsze firmy na rynku blockchain, które stworzył. Prowadzi działalność na globalną skalę, ma świetną orientację w trendach i specyfice rynków azjatyckich. Na Kongres 590 przyjedzie by porozmawiać o przyszłości kryptowalut

i wypieraniu przez nie tradycyjnego pieniądza.

Panel o kryptowalutach uświetni jeszcze jeden znamienity gość zza oceanu. Mowa o Thomasie J Lee, współtwórcy i partnerze zarządzającym Fundstrat Global Advisors. Przez prawie dekadę był jednym z czołowych menadżerów J.P. Morgan Chase & Co. Uznawany w USA za jednego z najlepszych analityków zagadnień kapitałowych i rynkowych. Znawca rynku technologii komunikacyjnych w tym bezprzewodowych, dostrzega szanse, tam gdzie inni widzą zagrożenie. Przewidział wiele poważnych zmian i procesów w tym sektorze, opierając się na założeniu, że wyniki są bardziej zależne od kapitału, a nie od postrzegania inwestorów. W przeciwieństwie do części komentatorów i analityków postawił trafną diagnozę o ożywieniu rynku nieruchomości do 2016 roku po kryzysie lat 2008-2012. Jest członkiem CFA®, New York Society of Security Analysts (NYSSA) oraz Economic Club of New York. Od kilku lat skupia się na kryptowalutach i technologii blockchain. Jego zdaniem przypominają one to czego świadkami byli ludzie żyjący w epoce rewolucji przemysłowej. Uważa, że mogą tak jak maszyna parowa czy piec stalowy zmienić świat, który znamy od dziesiątek lat.

Thomas J Lee będzie także jednym z prelegentów dyskusji poświęconej potencjalnemu zagrożeniu wojną handlową pomiędzy USA i Chinami. W bloku programowym „Handel i eksport” uczestnicy zastanawiać się będą czy narastające konflikty celne pomiędzy USA a Chinami mogą zachwiać gospodarką największego eksportera i drugiego największego importera na świecie. Jakie przełożenie mogą mieć te zjawiska na polskie przedsiębiorstwa? Jak poradzi sobie z nimi sektor motoryzacyjny? Czy rację ma Polski Instytut Motoryzacyjny twierdząc, że istnieje zagrożenie załamania się eksportu motoryzacyjnego z całej Unii Europejskiej w tym z Polski?

Kongres 590 to blisko 4 tys uczestników, wśród których dominują przedsiębiorcy z sektora MŚP, ekonomiści, analitycy, politycy, samorządowcy, startupowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, świata nauki i mediów. To już jego trzecia edycja. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się przez formularz dostępny na stronie internetowej www.kongres590.pl.