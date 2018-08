Zamiast amerykańskiego sprzętu, amerykańscy żołnierze z amerykańskim sprzętem. To ma być polska propozycja

Fot. Robert Kulig/WP Mamy dostać wyrzutnie w 2024 roku, zatem Polska wystąpiła z nową propozycją

- Skoro na razie nie możemy mieć nowoczesnych wyrzutni, to niech w Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze z takimi wyrzutniami - tak ma brzmieć nowa propozycja od Polski. Przekonywać ma do tego niebawem Andrzej Duda w rozmowach z Donaldem Trumpem.

W lipcu załamały się negocjacje z Amerykanami w sprawie zakupu artyleryjskiego systemu Himars. Początkowo polska strona chciała sama wytwarzać broń w ramach kontraktu, ostatecznie jednak stanęło na tym, że wojsko kupi gotowe systemy, które wytwarza koncern Lockheed Martin.

Problem w tym, że Amerykanie mogą dostarczyć broń dopiero w 2024 r. To za późno dla Polski, tym bardziej, że Rumunia, która później rozpoczęła negocjacje, ma sprzęt dostać już w 2020. Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej", Polska wystosowała nową propozycję.

W ramach tego "pomostowego pomysłu", do Polski miałby przyjechać po prostu batalion amerykańskich żołnierzy z systemem Himars. Według informacji "DGP", taka jednostka miałaby mieć 18 wyrzutni, a do jej obsługi potrzebnych byłoby ok. 200 żołnierzy zza Atlantyku.

Polska strona ma wywierać presję, by Amerykanie szybko zgodzili się na propozycję. Ma to być też jeden z tematów wrześniowych rozmówi prezydenta Dudy z Donaldem Trumpem.

