Restauracje KFC i Starbucks na Hiszpanach zarabiają o wiele więcej niż na Polakach. Kulisy wyprowadzki Amrestu z Polski

Fot. LECH GAWUC/REPORTER Restauracje pod markami Amrestu dużo łatwiej prowadzi się w Hiszpanii i Czechach niż w Polsce. Dają większe zyski

Choć Polska to wciąż najważniejszy rynek dla Amrest Holdings, to spółka postanowiła przenieść swoją siedzibę do Hiszpanii. To zrozumiałe, jeśli się spojrzy na to jaką marżę mają restauracje u nas i na zachodnim końcu Europy. W Hiszpanii ten biznes jest dużo bardziej opłacalny.

Polska to wciąż najważniejszy rynek w Europie dla Amrest Holdings, operatora franczyzowego restauracji KFC, Pizza Hut i Burger King - zarządzającego łącznie 1567 lokalami na kontynencie. W trzecim kwartale spółka uzyskała w naszym kraju 30 proc. obrotów i taki sam procent zysku EBITDA.

Polscy konsumenci to jednak nie Hiszpanie i nie da się na nich tak dużo zarobić. Jak poinformował Amrest w swoim raporcie kwartalnym marża operacyjna EBITDA (z wyłączeniem nowych punktów) restauracji w Polsce wynosiła w trzecim kwartale 15,3 proc., podczas gdy w Hiszpanii aż 24,4 proc.

Być może w hołdzie tamtejszym klientom właśnie do Hiszpanii Amrest postanowił w lipcu przenieść swoją siedzibę z Polski.

Oprócz Hiszpanów dość łatwo spółce przychodzi zarabiać również na Czechach (21,7 proc. marży EBITDA). Co ciekawe słabe wyniki dają restauracje Amrestu w Niemczech - choć marża wzrosła z 3 proc. w ubiegłym roku do 6,4 proc. w roku bieżącym, to nadal jest o niebo niższa niż w Polsce.

Trudno jest też zarabiać restauratorom na Chińczykach. Marża dla zlokalizowanych tam restauracji wynosiła tam od lipca do września zaledwie 9,1 proc. i w ciągu roku nawet spadła.

Wyniki Amrest Holdings za trzeci kwartał są bardzo dobre. Spółka zwiększyła przychody o 17 proc., a zyski o 32 proc. I to pomimo wzrostu kosztu wynagrodzeń o 15 proc. Tak dobrych wyników nie spodziewali się analitycy giełdowi ankietowani przez PAP - zysk netto przekroczył ich oczekiwania o aż 22 proc.

Wybrane dane finansowe Amrest Holdings (mln zł), skons.) mln zł 3 kw. 2017 3 kw. 2016 zmiana % 1-3 kwartał 2017 1-3 kwartał 2016 zmiana % przychody 1 356 1 157,6 17,1 3 746 2 992,85 25,2 wynik EBITDA 200,3 160,6 24,8 466,3 403,7 15,5 zysk netto 85,8 64,8 32,4 141,3 140,0 1,0 marża EBITDA % 14,8 13,9 0,9 12,4 13,5 -1,0 marża netto % 6,3 5,6 0,7 3,8 4,7 -0,9 przepływy operacyjne 206,9 140,7 47,1 365,3 304,7 19,9 przepływy inwestycyjne -149,6 -84,2 -77,6 -473,4 -400,3 -18,2 przepływy finansowe 112,2 -96,6 216,1 296,3 92,3 221,0 Źródło: raport kwartalny Amrest Holdings

Jak podaje spółka „w celu uniknięcia ryzyka utraty wykwalifikowanej kadry pracowniczej konieczne może się okazać stopniowe podwyższanie stawek wynagrodzenia”. Rosną też ceny kupowanej żywności i najmu.

Skoro marże Amrestu nie spadły - a wręcz przeciwnie wzrosły z 14,4 do 15,5 proc., a w polskich restauracjach z 14,4 do 15,3 proc., to wniosek z tego, że ceny sprzedawanych potraw musiały iść w górę. I to szybciej niż wynagrodzenia.

Trzysta nowych restauracji

- W 2018 roku planujemy podtrzymać dynamiczne tempo rozwoju organicznego, otwierając 300+ nowych restauracji. Liczymy również na utrzymanie się dotychczasowych pozytywnych trendów LFL - powiedział Wojciech Mroczyński, członek zarządu Amrestu. - Spodziewamy się mniejszej liczby potencjalnych projektów akwizycyjnych, skupiając się na integracji przejętych dotychczas biznesów oraz poprawie ich efektywności.

Podkreślił, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, AmRest konsekwentnie realizuje plan 200+ otwarć na 2017 rok. W ciągu ostatnich 12 miesięcy AmRest otworzył 172 nowe restauracje.

- Tempo nowych otwarć znacznie przyspieszyło w ostatnich tygodniach, co upewnia nas w przekonaniu o wykonalności tego ambitnego planu. Mówiąc o nowych otwarciach, chciałbym zwrócić uwagę na kilka przełomowych wydarzeń w tym obszarze. Kilka tygodni temu weszliśmy na dwa nowe rynki, otwierając pierwszą restaurację La Tagliatella w Portugalii oraz nasze pierwsze KFC w Austrii. Dodatkowo, dwie pierwsze restauracje marki Blue Frog pojawiły się w Hiszpanii i Polsce, a w Czechach otworzyliśmy pierwszy lokal Pizza Hut Express - wylicza Mroczyński.

Jednocześnie grupa AmRest udostępniła ofertę wybranych marek klientom portalu pizzaportal.pl.

- W 2017 roku koncentrujemy się na strategii rozwoju sieci Pizza Hut i KFC na nowych rynkach i regionach Europy. W trzecim kwartale tego roku sfinalizowaliśmy kilka kolejnych projektów akwizycyjnych, tj. nabycie Pizza Hut w Niemczech oraz kilka mniejszych projektów w Niemczech i Hiszpanii (restauracje KFC). Tuż po zakończeniu trzeciego kwartału nabyliśmy również 21 restauracji KFC w Rosji, w rejonie Krasnodar - powiedział Mroczyński.

Według niego, te akwizycje przyczynią się do wzrostu skali działalności na tych rynkach oraz wzmocnią potencjał wzrostu wartości firmy w przyszłości.

- Nasza pozycja lidera powinna dodatkowo umocnić się w Polsce dzięki nabyciu 51 proc. udziałów w pizzaportal.pl oraz podpisanym umowom o współpracy z Delivery Hero na wybranych rynkach CE. Aktywność w tych obszarach przybliża nas do realizacji wizji wiodącego operatora restauracyjnego w Europie - podsumował członek zarządu Amrestu.

W trzecim kwartale 2017 r. grupa dokonała 52 nowych otwarć.

Amrest działa na zasadzie umowy z amerykańską Yum Restaurants International Holdings, która podpisywana jest na dziesięć lat. W przypadku KFC i Pizza Hut obecna umowa kończy się w 2020 roku, a dla Burger King w 2027 roku. Opłata franczyzowa wynosi 5-6 proc. przychodów. Na kawiarnie Starbucks umowa obowiązuje 15 lat, a spółka płaci 6 proc. obrotów za możliwość korzystania z marki. Do tego Amrest musi co roku wykładać 5-6 proc. przychodów na marketing.