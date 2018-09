Anatocyzm, czyli naliczanie odsetek od odsetek, jest nielegalny. Istnieją jednak wyjątki

Fot. Arkadiusz Ziolek/ East News W prawie cywilnym istnieje ogólny zakaz anatocyzmu, czyli naliczania odsetek od odsetek

Polskie prawo generalnie nie dopuszcza anatocyzmu, czyli naliczania odsetek od odsetek. Jest to ochrona dłużnika, gdyż dopisywanie procentów powodowałoby ciągłe powiększanie się kwoty zadłużenia. Istnieją jednak wyjątki.

Anatocyzm to nic innego, jak naliczanie odsetek od zaległych odsetek. Taka praktyka powoduje, że dłużnik łatwo może wpaść w pętlę zadłużenia, która będzie rosła tak szybko, że zwyczajnie nie będzie w stanie go spłacić. Aby nie doprowadzać do takich sytuacji, polskie prawo zabrania naliczania odsetek od odsetek. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, o których warto pamiętać.

Wyjątek nr 1: od dnia wniesienia pozwu

Odsetek od zaległych odsetek wierzyciel może domagać się od chwili wniesieniu pozwu. Powszechną praktyką jest obliczanie zaległych odsetek na dzień wniesienia powództwa i wliczania ich do wartości przedmiotu sporu obok dochodzonej kwoty głównej. Po takim dopisaniu narosłych odsetek do kapitału, czyli kapitalizacji odsetek, powód wnosi o zasądzenie odsetek od całej kwoty (kwoty głównej i skapitalizowanych odsetek) od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.

Czytaj też: Szybsze przedawnienie, firmy windykacyjne nie będą cię ścigały latami. Zmiana przepisów wchodzi w życie

Wyjątek nr 2: w oddzielnej umowie

Nic nie stoi na przeszkodzie, by strony w oddzielnej umowie zgodziły się na naliczanie odsetek od zaległych odsetek. Nie mogą jednak zastrzec tego w chwili zawarcia pierwotnej umowy, lecz dopiero po tym, jak powstaną zaległości.

Umowa o naliczaniu odsetek od zaległych odsetek nie musi w ogóle być zawierana w formie pisemnej, ale biorąc pod uwagę, że zawiera postanowienie zmieniające wcześniejsze ustalenia, warto jednak zadbać o taką formę.

Wyjątek nr 3: umowy kredytowe

Zakazu anatocyzmu nie stosuje się również do pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Porozumienie znoszące zakaz naliczania odsetek od odsetek może w takiej sytuacji nastąpić już przed powstaniem zaległości - wpisywanie takiego porozumienia do umowy kredytowej jest powszechna praktyką.

Czytaj też: Windykatorzy wydzwaniali przez dwa lata. Nie pomogło tłumaczenie, że to zły numer

Sejm zastanowi się nad zmianami w prawie

To ostanie wkrótce może się zmienić. Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przewiduje, że instytucja udzielająca kredytu będzie mogła żądać odsetek od zaległych odsetek jedynie pod warunkiem wcześniejszego wytoczenia powództwa.

- Wedle obecnego brzmienia przepisów dłużnik, który nie spłaca regularnie swoich należności wobec wierzyciela, może zostać niejako ukarany w ten sposób, że od zaległych odsetek zostają naliczane dodatkowe odsetki. Anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie – w ten sposób Kancelaria uzasadnia złożoną propozycję.

W 2019 ceny paliw wzrosną. "Nie ma możliwości, żeby koncerny nowy podatek wzięły na siebie"

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl