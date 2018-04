Andrzej Duda chce podwojenia wymiany handlowej z USA. Otworzył Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy

Fot. PAP/Jacek Turczyk Andrzej Duda zaapelował o niebudowanie nowych barier w dostępie do rynków.

- Jesteśmy partnerami w bezpieczeństwie. Jesteśmy partnerami w biznesie. A czasami jesteśmy partnerami w biznesie bezpieczeństwa- powiedział prezydent, otwierając Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy w Warszawie.

- Od początku mojej prezydentury, jako jeden z priorytetów aktywności międzynarodowej uznałem promowanie polskich interesów gospodarczych na świecie i pozyskiwanie dla naszej gospodarki zagranicznych partnerów - mówił Duda.

- Odnotujmy z dumą, że ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o obrót towarowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zwiększył się on o prawie 22 proc. - podkreślił prezydent. - Imponująco wzrósł, co nas szczególnie cieszy, eksport polskich towarów do USA - dodał.

Prezydent stwierdził, że poziom wymiany handlowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest niewystarczający. - Obecna skala wymiany handlowej między Polską a USA nie odpowiada naszym ambicjom i naszym oczekiwaniom - stwierdził.

- Biorąc pod uwagę szybko rosnący potencjał gospodarczy Polski, uważam, że naszym celem powinno być co najmniej podwojenie w najbliższych latach obecnej skali obrotów handlowych - powiedział. - To cel ambitny, ale sądzę, że zupełnie realny - dodał.

- Aby go osiągnąć, konieczne jest jednak eliminowanie istniejących barier w dostępie do rynków i nietworzenie i niebudowanie nowych. Andrzej Duda odniósł się w ten sposób do wprowadzanych w ostatnich tygodniach przez USA ceł ochronnych.

- Rozumiem troskę pana prezydenta Donalda Trumpa o miejsca pracy i zaniepokojenie nierównowagą w handlu z wieloma krajami. Jestem jednocześnie przekonany, że pogłębianie współpracy pomiędzy USA a Polską nie będzie źródłem problemów, a jedynie źródłem wzajemnych korzyści i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku.

Z raportu KPMG i Am-Cham wynika, że wartość inwestycji amerykańskich w Polsce w 2017 r. mogła osiągnąć wartość 130 mld zł, a amerykańskie firmy utworzyły w naszym kraju 220 tys. miejsc pracy.

- Obecność Prezydenta @realDonaldTrump na ubiegłorocznym Szczycie #Trójmorze spowodowała odczuwalny wzrost zainteresowania amerykańskich podmiotów gospodarczych, które postrzegają tę Inicjatywę jako potencjalną bramę do rynków EUR Środkowo-Wschodniej - #PAD podczas #USPLSummit -- Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 26 kwietnia 2018

Andrzej Duda mówił też o polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. - Polska bardzo sobie ceni współpracę energetyczną z USA, a jej dalsze wzmacnianie jest jednym z priorytetów polskich władz. Musimy kontynuować nasze wysiłki, aby region stał się wolny od wpływów monopolisty ze Wschodu - ocenił.

- W dziedzinie energetyki Stany Zjednoczone i Polskę łączy krytyczna ocena projektu Nord Stream 2, jako projektu, który politycznie podważa energetyczną solidarność Europy i zwiększa i tak już silną pozycję rynkową jednego dostawcy na rynku europejskim - podkreślił prezydent.

Oprócz prezydenta w szczycie weźmie także udział premier Mateusz Morawiecki, a także Elizabeth Erin Walsh z Departamentu Handlu USA. Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele środowisk biznesowych z obu krajów. Łącznie w wydarzeniu tym ma wziąć udział 350 osób.

