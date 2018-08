Andrzej Duda w Australii. Prezydent otworzył biuro handlowe PAIH w Sydney

Fot. Dominik Gajda/REPORTER

Prezydent Andrzej Duda otworzył biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Sydney, podała Agencja.

- Z przyjemnością przyłączyłem się do misji PAIH, aby otwierać polskie biura handlowe wspierające biznes na całym świecie. To prawda, że od początku swojej prezydentury obiecałem wspierać te wielkie ambicje, które PAIH ma, jeśli chodzi o umożliwianie polskiej ekspansji na światowe rynki. Dziękuję za to, że Polska jest obecna w Australii, wspierając rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy naszymi krajami - powiedział podczas otwarcia biura PAIH w Sydney prezydent Andrzej Duda, cytowany w komunikacie.

- To nasze pięćdziesiąte przedstawicielstwo. Jego otwarcie jest klamrą domykającą nadzorowany przez Agencję proces przekształcania polskiej dyplomacji gospodarczej - dodał prezes PAIH Tomasz Pisula.

Biuro PAIH to trzecie zagraniczne przedstawicielstwo Agencji otwierane przez prezydenta Andrzeja Dudę, podano również.

Jeden z głównych punktów wizyty

- Prezydent towarzyszy PAIH od początku tworzenia sieci wsparcia ekspansji rodzimego biznesu. Wspólnie zainicjowaliśmy pracę przedstawicielstw Agencji na odległych i jednocześnie bardzo perspektywicznych rynkach Meksyku i Wietnamie - wspomniał Pisula.

- Inauguracja prac biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sydney jest jednym z głównych elementów ekonomicznego programu pierwszej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii i Nowej Zelandii, który współorganizowała PAIH. Wizycie tej towarzyszy misja polskich firm górniczych i energetycznych oraz high-tech. To właśnie firmy z tych sektorów najczęściej zgłaszają się do PAIH z prośbą o doradztwo biznesowe i pomoc w wyszukaniu partnerów w Australii. Rząd australijski wspiera inwestycje pozwalające podnieść efektywność energetyczną stosowanych na szeroką skalę technologii węglowych, a my mamy wiele rozwiązań, którymi odbiorcy na Antypodach mogliby być zainteresowani - stwierdził prezes PAIH.

W dniu symbolicznego rozpoczęcia działalności przedstawicielstwa Agencji w Sydney firmy biorą udział w konferencji "Polskie i Australijskie Technologie i Innowacje w Sektorze Zasobów Naturalnych i Energii". W kolejnych dniach będą rozmawiać o wspólnych przedsięwzięciach biznesowych ze stroną australijską m.in. w największym porcie węglowym świata w Newcastle czy Newcastle Institute for Energy and Resources, gdzie zobaczą jedyną na świecie instalację VAM, czyli system wentylacji metanu w kopalniach podziemnych, podano również.

"Ocean możliwości"

- Australia to ocean możliwości dla polskich firm eksporterów i inwestorów. Trzeba tylko umieć po nim pływać. Sam lokalny rynek liczy zaledwie 20 mln mieszkańców. Polskich eksporterów zapewne zainteresuje informacja, że jest to drugie - po Szwajcarii - najbogatsze na świecie społeczeństwo, biorąc pod uwagę dorosłych mieszkańców kraju. Co więcej, australijska gospodarka ma jedno z najszybszych temp wzrostu z krajów rozwiniętych - wskazał Pisula.

W pierwszych krokach po australijskim rynku polskim firmom pomogą eksperci Zagranicznego Biura Handlowego PAIH zlokalizowanego w samym centrum Sydney. Choć biuro oficjalnie inauguruje działalność 21 sierpnia, to obsługuje firmy już od wiosny.

- Biuro PAIH w Sydney wyszukuje okazje biznesowe dla polskich firm oraz asystuje im na każdym etapie realizowania projektów w Australii. Naszym zadaniem jest również identyfikowanie lokalnych firm zainteresowanych inwestowaniem zagranicznym i pozyskanie ich jako inwestorów dla Polski - powiedział kierownik australijskiego biura PAIH, Mike Walpole-Skwarczyński.

Z analiz biura PAIH w Sydney wynika, że wśród sektorów wysokich szans do bilateralnej współpracy handlowo - inwestycyjnej są zaawansowane usługi biznesowe, wykorzystujące na przykład sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów, podano również.

- Widzimy też popyt na wysokiej klasy sprzęt medyczny, sportowy i ekologiczną żywność - dodał Walpole-Skwarczyński.

Wsparcie eksperckie na tak odległym rynku jest niezbędne do nawiązania odpowiednich kontaktów biznesowych, ale także do dobrego rozpoznania miejscowej specyfiki.

- Zwracamy naszym klientom uwagę na to, że osoba zarządzająca musi być lokalnym rezydentem podatkowym. Uczulamy też na wysokie koszty pracy. Doradzamy nawiązanie współpracy na zasadzie joint-venture. Australia podzielona jest na terytoria z odrębnymi regulacjami gospodarczymi, przystąpienie od operacji wymaga więc znajomości lokalnych uwarunkowaniach prawnych - podsumował ekspert zagranicznego biura handlowego PAIH.

