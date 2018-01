Już oficjalnie: Streżyńska wraca do biznesu. Jest komunikat

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER Po raz pierwszy o swoich planach była minister poinformowała w rozmowie z money.pl

Była minister cyfryzacji, Anna Streżyńska będzie zajmować się usługami w sferze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem blockchainu.

Szczegóły na temat nowego projektu Streżyńskiej zawiera specjalny komunikat jej nowej firmy MC2 Solutions. Wiadomością była minister podzieliła się na Twitterze.

MC2 Solutions ma być hubem dla inwestorów zainteresowanych blockchainem i smart technologies. Oprócz wdrażania konkretnych rozwiązań technologicznych będzie oferować także szkolenia, certyfikację czy organizować międzynarodowe konferencje promujące nowe technologie.

Wystarczyło jedno zdanie i przyszłość polskiej kryptowaluty wisi na włosku. Zobacz wideo:



W firmie Streżyńska będzie pełnić funkcję prezesa. Jej wspólnikami są Viktor Romaniuk Wanli, właściciel Kinguin.net, czyli jednej z największych na świecie platform wymiany dóbr cyfrowych oraz Robert Kalbarczyk, doradca Streżyńskiej z Ministerstwa Cyfryzacji. - Misją MC² Solutions będzie ułatwienie przedsiębiorcom skorzystania z potencjału blockchain. Nasz zespół złożony jest z jednych z najlepszych ekspertów i pionierów w branży ICT w Europie. Jesteśmy nastawieni na działalność międzynarodową, ponieważ naczelną ideą blockchain jest brak granic: dla technologii, dla handlu, dla innowacji – stwierdza w komunikacie Streżyńska.

- Tworzę zespół na bazie ludzi, którzy odeszli z ministerstwa wraz ze mną. Włożyliśmy w poprzednią pracę kawał życia. Kochaliśmy to, co robiliśmy w resorcie. Więc postanowiliśmy naprawdę nadać taką nazwę tylko z sentymentu. To nasz rodowód - miejsce, gdzie staliśmy się zespołem i przyjęliśmy kluczowe dla nas wartości – powiedziała była minister w wywiadzie dla money.pl, w którym ujawniła, że wraca do biznesu.