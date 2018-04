Anteny w koronie Jezusa będą usunięte. Kuria przyznaje się do błędu

Fot. fot. Piotr Jedzura REPORTER Anteny zostaną usunięte

- Urządzenia znajdujące się na szczycie figury Chrystusa w Świebodzinie będą usunięte - poinformowała money.pl Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wcześniej zaprzeczała, że wie o antenach na szczycie najwyższej figury Jezusa na świecie.

- Bp Tadeusz Lityński polecił usunąć urządzenia znajdujące się na szczycie figury Chrystusa w Świebodzinie, ponieważ ich obecność może ranić wrażliwość wielu osób, zwłaszcza wierzących. Ks. proboszcz Jan Romaniuk przyjął tę decyzję i zobowiązał się do przeprowadzenia demontażu w najbliższych dniach, najpóźniej do 10 maja 2018 r. - brzmi oświadczenie Kurii, wysłane do money.pl.

Biskup Tadeusz Pieronek: Kościół powinien zająć się tym do czego został stworzony. Zobacz wideo



Kuria przyznaje jednocześnie, że wcześniejsze oświadczenia nie były zgodne z prawdą.

- Ks. Jan Romaniuk, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, przedstawia obecnie stanowisko zdecydowanie odmienne od tego, które wyrażał w swoich wcześniejszych wypowiedziach dla dziennikarzy oraz w osobiście udzielanych mi wyjaśnieniach. Przyznaje, że w 2016 r. kierowana przez niego parafia zawarła umowę z firmą zajmującą się dostarczaniem usługi dostępu do Internetu. Na mocy tej umowy parafia dokonała użyczenia powierzchni na figurze Chrystusa w celu zamontowania tam urządzeń służących do przesyłu internetowego. W zamian za użyczenie parafia otrzymała bezpłatny monitoring wizualny oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu. Mogli z niego za darmo korzystać również pielgrzymi i turyści poprzez tzw. hotspot zlokalizowany w pobliżu figury Chrystusa. Umowa nie przewidywała innych gratyfikacji dla parafii - brzmi oświadczenie rzecznika kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. To właśnie jej podlega świebodzińska parafia.

Jezus z antenami. Kuria przeprasza dziennikarzy

To jednak nie koniec nowego przekazu Kurii. Jej przedstawiciele postanowili też... przeprosić dziennikarzy;

- W imieniu biskupa diecezjalnego dziękuję dziennikarzom za zajęcie się tą kwestią i za poinformowanie o niej opinii publicznej. Wyrażam przy tym ubolewanie z powodu sposobu, w jaki media były o tej sprawie informowane. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie wprowadził w błąd zarówno mnie, jak i dziennikarzy, którzy kontaktowali się z nim osobiście. Mam nadzieję, że obecnie przedstawione wyjaśnienia będą dla Państwa satysfakcjonujące - brzmi oświadczenie przekazane money.pl.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl