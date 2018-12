Gigantyczna inwestycja Anwilu. Firma urośnie o połowę

Walne zgromadzenie Anwilu, spółki zależnej od PKN Orlen , wyraziło zgodę na realizację inwestycji o wartości 1,3 mld zł. Zakończenie inwestycji nastąpi do końca 2021 r.

- Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych nawozów Anwil o 495 tys. ton rocznie, czyli do 1 461 tys. ton rocznie. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld zł. - podała spółka. - Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu, tj. od początku 2022 roku zysk operacyjny EBITDA Anwil, może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie - dodano.