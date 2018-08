Bykowe dla samotnych. Minister z pomysłem rodem z PRL

Fot. Radek Pietruszka Podatek jak w PRL. Propozycja wiceszefa MIiR

Podatek od bezdzietności dla singli, czyli pomysł rodem z PRL. To propozycja wiceszefa resortu infrastruktury i rozwoju Artura Sobonia. On sam podkreśla: to prywatna opinia.

Taka nietypowa propozycja pojawiła się przy okazji rozmowy Sobonia z dziennikarzami „Faktu”. Pytali oni o plany dotyczące rozwoju programu Mieszkanie+. Soboń zapewnia, że do 2025 roku powstanie aż 177 tys. mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu. Pójdzie na to 6 mld zł.

O szansach na dopłaty czynszowe decyduje wysokość dochodu i świadczeń, w tym 500+. „Fakt” dopytał Sobonia, czy single mają szanse na dofinansowanie. Odpowiedź była dość zaskakująca, bo minister chciałby przywrócić relikt PRL-u.

- Prywatnie uważam, że takie osoby powinny płacić „bykowe”, bo to by skłoniło ich do założenia rodziny. Mówię pół żartem, pół serio, bo chciałbym, by Mieszkanie+ było przede wszystkim programem dla rodzin. W ustawie jednak ujęliśmy to w taki sposób, że dopłaty wypłacane będą nie tylko rodzinom w klasycznym tego słowa znaczeniu – stwierdził Soboń.

Minister do czasów PRL odniósł się jeszcze w innej kwestii, ale takiej, co do której trudno się nie zgodzić. - Chcemy nawiązać, w dobrym tego słowa znaczeniu, do projektów z okresu słusznie minionego. Wtedy projektowało się osiedle, obok szkołę, przedszkole, przystanek, komunikację publiczną, kawałek parku, boisko. Wszystko, co jest potrzebne do życia, poza powierzchnią użytkową mieszkania – dodał Artur Soboń.

W czasach PRL bezdzietni musieli płacić podatek, potocznie nazywany bykowym. Na początku dotyczył on osób powyżej 21 lat, po 1973 roku granicę wieku podniesiono do 25 lat. Aż w końcu podatek zniesiono. Nie zniknął jednak z głów niektórych polityków. Zwolennicy bykowego uważają, że to dobry sposób na podniesienie dzietności.

