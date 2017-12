"Polska igra z ogniem". Atlatic Council oburzony zachowaniem polskiego rządu

Amerykański think tank Atlantic Council dołącza do Komisji Europejskiej, krytykującej ostatnie działania polskich władz. Ostrzega przed izolacją Polski, co może zagrażać zarówno bezpieczeństwu, jak i stosunkom gospodarczym. Podkreśla w tym wszystkim ważną rolę Niemiec, z którymi rząd ma coraz bardziej napięte stosunki.

- Polska nie zostawiła nam wyboru - grzmiał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, gdy ogłaszał, że zdecydowano o uruchomieniu wobec Polski art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z ustawą o sądach powszechnych. KE dała polskiemu rządowi 3 miesiące na wycofanie się z niezgodnych z konstytucją RP i prawem UE działań i wdrożenie unijnych rekomendacji.

Polskie władze wyraźny głos sprzeciwu dla swoich działań bagatelizuje. Najważniejsi politycy PiS wskazują, że eurokraci chcą ograniczyć suwerenność Polski, strasząc konsekwencjami, do których i tak nie dojdzie, bo zablokują je sojusznicze Węgry.

Do wymiany ciosów między urzędnikami Unii Europejskiej i polskimi władzami wszedł właśnie amerykański think tank Atlantic Council, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa międzynarodowego. W opublikowanym oświadczeniu jeden z jego ekspertów wskazuje na to, że polskie władze, odchodząc od demokratycznych reform, narażają kraj na izolację i poważne niebezpieczeństwo, jakie czai się zza wschodniej granicy.

READ NOW -> A timely piece on democratic backsliding in Eastern Europe by Dr. Stephen Blank of @afpc in light of recommendation by @EU_Commission to trigger #Article7 over threats to the rule of law in Poland: https://t.co/h5vwKLQC2b pic.twitter.com/IXfzR3AJWA