Hybrydowe autobusy Volvo trafią do Leszna. Powstaną we Wrocławiu

Fot. Volvo Na ekologiczne autobusy od Volvo zdecydowało się w tym roku juz dziewięć polskich miast

Volvo dostarczy osiem miejskich autobusów hybrydowych do Leszna. Powstaną one w całości we wrocławskiej fabryce firmy, a pasażerów mają zacząć wozić po mieście w czerwcu 2019 r.

Umowa pomiędzy Volvo Polska a Urzędem Miasta w Lesznie dotyczy ośmiu modeli 7900 Hybrid. Leszno to już dziewiąte w tym roku miasto, które zdecydowało się na zelektryfikowane autobusy miejskie od tej firmy.

- Napęd hybrydowy bardzo dobrze sprawdza się w ruchu miejskim - dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego podczas zatrzymania i przy niedużych prędkościach zużywa mniej paliwa, emituje mniej zanieczyszczeń, jest cichy, a co za tym idzie - dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne autobusy - mówi Małgorzata Durda, dyrektor Volvo Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie.

Czytaj też: Wojsko chce kupić autobusy. Tylko nikt nie chce im sprzedać

Autokarem po całej Europie. Nowy przewoźnik. Zobacz wideo:







Jak zapewnia producent, hybrydowe autobusy Volvo zużywają od 30 do 40 proc. mniej paliwa i emitują od 40 do 50 proc. mniej spalin w porównaniu do pojazdów z silnikami diesla.

Wcześniej w tym roku Volvo wygrało przetargi w Inowrocławiu, Grudziądzu, Białymstoku, Ełku, Krośnie, Jeleniej Górze, Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu. Najwięcej jednak nowych ekologicznych autobusów trafi do Inowrocławia. Miasto zamówiło 8 pojazdów elektrycznych i 8 elektryczno-hybrydowych.

Czytaj też: Miasto Ełk i Volvo Polska podpisały umowę na dostawę 6 autobusów hybrydowych

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl