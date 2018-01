Baltic Pipe. PGNiG ma umowę na przesył gazu

Fot. Radek Koleśnik / Reporter

Jest umowa na przesył gazu w ramach projektu Baltic Pipe. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło ją z duńskim operatorem przesyłowym Energinet.

"Zawarcie umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych, tj. Gaz-System S.A. oraz Energinet o łącznej wartości 8,1 mld zł jest ostatnim etapem Open Season 2017" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w styczniu br. PGNiG zawarło analogiczną umowę przesyłową z Gaz-Systemem.

Czas rachunków dobiega końca? Tauron szykuje dla klientów rewolucję

Pod koniec października 2017 r. PGNiG złożyło wiążącą ofertę na rezerwację przepustowości w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r. w ramach II fazy procedury Open Season projektu Baltic Pipe. Zobowiązanie określono na kwotę o wartości szacunkowej 8,1 mld zł.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Promotorami projektu są firmy Gaz-System S.A. z Polski oraz Energinet z Danii.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.