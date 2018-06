Więcej bankomatów w kurortach. Euronet postawi 160 nowych maszyn

Fot. ROBERT STACHNIK/REPORTER W wakacje dostęp do gotówki będzie jeszcze łatwiejszy.

Euronet Polska zainstaluje do końca czerwca ponad 160 bankomatów sezonowych w popularnych kurortach i miejscowościach turystycznych, co oznacza wzrost liczby urządzeń o 30 sztuk w skali roku. Dodatkowe bankomaty będą funkcjonować do połowy września, podała spółka.

Najwięcej bankomatów pojawi się w kurortach nadmorskich, a łącznie aż 52 w miejscowościach w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Znajdują się one m.in. w Gdańsku, na Półwyspie Helskim, we Władysławowie, Pobierowie, Krynicy Morskiej czy Kołobrzegu. Urządzenia sezonowe nie różnią się od tych dostępnych na co dzień w całej Polsce, również zakres usług dodatkowych pozostaje niezmieniony, podano.

"Wypoczywając w różnych zakątkach Polski, często nie mamy możliwości płatności kartą. Stąd zwiększa się popyt na gotówkę w okresie wakacyjnym" - powiedziała dyrektor wsparcia sprzedaży i komunikacji w Euronet Polska Ewa Miziołek, cytowana w komunikacie. "Dlatego Euronet co roku uruchamia dodatkowe urządzenia w całej Polsce. Dzięki temu nie trzeba się martwić o gotówkę na miejscu, można ją wypłacać na bieżąco czy zrobić przekaz bankomatowy, jeżeli kieszonkowe na kolonie dla dzieci okazało się niewystarczające".

Czytaj także: Bankomaty znikają z ulic.

Euronet Polska Sp. z o.o. jest częścią Euronet Worldwide - światowego lidera w zakresie przetwarzania bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych oraz właściciela największej sieci bankomatów na terenie Europy. Ponadto firma Euronet oferuje przetwarzanie transakcji pre-paid oraz zintegrowane oprogramowanie, które wspiera pracę wielu instytucji finansowych. Euronet jest również właścicielem firmy RIA Financial Services, za pośrednictwem której oferuje usługi przekazów pieniężnych. W Polsce firma działa od 1995 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Zobacz także: Jesteś rodzicem? Zobacz na co możesz liczyć od państwa