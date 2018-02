Będzie kolejny nabór na 75 plus. Bo na razie to niewypał

Fot. pixabay.com Tylko w 2016 r. liczba starszych osób wymagających opieki wzrosła o niemal 10 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal przyjmuje wnioski na dofinansowanie usług opiekuńczych z programu Opieka 75 plus. Na razie gminy się do niego nie garną.

Jak twierdzi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, dotychczas o wsparcie wystąpiło 40 proc. gmin, które są do tego uprawnione - informuje TVN24 BiS. Program Opieka 75 plus w założeniu miał być adresowany do gmin poniżej 20 tys. mieszkańców. Dzięki niemu powiększyłaby się liczba godzin opiekuńczych dla tych seniorów, którzy z nich korzystają a także poszerzyłby się krąg odbiorców usług dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. Lat.

Koszt pierwszej edycji Opieki 75 plus miał się zamknąć w niespełna 60 mln zł. Dzięki tym pieniądzom pomoc miała dotrzeć do 13,5 tys. seniorów. To odpowiedź na zauważalny wzrost osób, które korzystają z usług opiekuńczych. W 2016 r. wyniósł on niemal 10 proc.

Jeszcze w tym tygodniu resort rodziny, pracy i polityki społecznej chce wystąpić do wojewodów z zapowiedzią, że ponownie ogłasza nabór do projektów. Potem, gdy gminy dostaną czas, aby się przygotować, zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków.

