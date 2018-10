Białoruś: zakaz nocnej sprzedaży alkoholu został odwołany po zaledwie dobie obowiązywania

Fot. RIA Novosti/EAST NEWS Aleksanader Łukaszenka wsłuchał się w potrzeby Białorusinów, którzy chcą mieć noca dostęp do alkoholu

Ledwie dobę obowiązywała nocna prohibicja w Mińsku i kilku innych białoruskich miastach. Aleksander Łukaszenka osobiście kazał cofnąć szkodliwy, jak uznał, zakaz.

1 października w kilku białoruskich miastach, m.in. w stolicy, zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. Bez zmian miał być dostępny w lokalach gastronomicznych. Białoruś nie dała sobie dużo czasu na sprawdzenie, jakie będą skutki wprowadzenie ograniczenia, gdyż ledwie po dobie jego obowiązywania prezydent nakazał cofnięcie restrykcji.

Agencja informacyjna BiełTa informuje, że prezydent uznał zakaz za "nie tylko nieefektywny, ale wręcz szkodliwy". Ograniczenie sprzedaży alkoholu prowadzi do rozwoju szarej strefy, przestępczości i zwiększenia ilości nielegalnego obrotu wprowadzanego do obrotu. Prezydent przekonuje, że narzędziem do walki z pijaństwem jest edukacja i profilaktyka, więc zarządził, że zakaz, który eksperymentalnie miał trwać przez rok, zakończył się po jednym dniu.

