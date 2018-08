Biazet ponownie zapowiada wejście na giełdę. Ogłasza też akwizycję - niewykluczone, że za granicą

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK Biazet zapowiadał wejście na giełdę w 2016 r.

Biazet, producent popularnych w PRL-u telewizorów marki Unitra, chce zadebiutować na giełdzie. Wejście na parkiet to nie jedyny pomysł na najbliższe miesiące: spółka zapowiada też akwizycję za ok. 20 mln zł.

W okresie PRL produkty białostockiej firmy Biazet były w tysiącach polskich domów – bo to właśnie ona produkowała telewizory marki Unitra. Po zmianie ustroju postawiła na małe AGD, a przede wszystkim ekspresy do kawy produkowane na zlecenie zachodnich koncernów, np. Lavazza, Phillips, Brita i innych.

Biazet dopiero przed sześcioma laty został w pełni sprywatyzowany. Ma bardzo rozdrobniony akcjonariat: 17 proc. akcji jest w rękach 22 podmiotów, a pozostałe 83 proc. należy do 455 osób fizycznych. Wkrótce wspólników może być jeszcze więcej, gdyż spółka odświeża plany debiutu giełdowego. Informuje o tym „Puls Biznesu”.

Pierwszy raz wizję debiutu zarząd spółki snuł w 2016 r.

Prezes Biazetu Wojciech Antkowiak zapewnia, że w przyszłym roku rozpoczną się przygotowania do debiutu. Nie podjęto jeszcze decyzji co do trybu, w jakim spółka trafi na parkiet.

- Obecnie bazowym scenariuszem jest debiut na głównym parkiecie GPW, poprzedzony emisja akcji. Pieniądze pozyskane w ten sposób chcemy przeznaczyć na inwestycje w oba nasze zakłady oraz na akwizycje – informuje prezes.

Zanim spółka zacznie przygotowania do debiutu, chce uporządkować swoją sytuację, przede wszystkim sprzedać część nieruchomości. Pieniądze ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na rozwój.

Kupić firmy, by nie zamawiać na zewnątrz

Biazet chciałby kupić firmy zajmujące się wtryskiem plastiku i montażem urządzeń oraz umożliwiające pozyskanie nowych kompetencji. Spółce zależy również na tym, by nabywana spółka miała silny dział R&D.

- Chętnie kupilibyśmy producenta komponentów, w które obecnie musimy zaopatrywać się u zewnętrznych dostawców – wyjaśnia Antkowiak. Kolejnym warunkiem jest zdrowa sytuacja takiej firmy – nie może wymagać restrukturyzacji.

Biazet chce przeznaczyć na zakup około 20 mln zł.

W kręgu zainteresowania są zarówno producenci polscy, jak i zagraniczni. Przedstawiciele Biazetu rozmawiali już z firmami z Ukrainy i Białorusi.

Biazet w dwóch zakładach (Biazet i Bianar) zatrudnia ponad 730 pracowników, przy czym 450 to osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej.

