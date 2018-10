Zostać głównym dostawcą Biedronki lub Lidla to marzenie. Sieci dają zarobić

Klienci dyskontów często nie mają bladego pojęcia, kto wytwarza kupowane produkty. Fakt, że biedronkowa Cola Original czy woda Polaris zmieniły producenta, zapewne umknął uwagi większości. Obecnie produkuje je spółka Bewa, jeszcze niedawno Zbyszko, a wcześniej Hoop. Szczegółem jest, że Bewa należy do byłego właściciela Hoop, Marka Jutkiewicza.

Pod markami dyskontowymi kryje się produkt, którego parametry wymusza sieć handlowa, nadając mu własną markę. Kto z klientów zauważył, że za mydła w płynie Cien sprzedawane w Lidlu odpowiedzialny jest obecnie polski producent Serpol Cosmetics, który „wygryzł” niemieckiego dostawcę?

Sieci po osiągnięciu pewnej masy krytycznej mogą zaczynać przebierać w producentach. Ten nam dostarczy mleko, tamten olej. Zarobi producent, zwiększając wielkość produkcji i zyski, skorzysta i sieć dyskontowa, mając dostawcę zapewniającego wymaganą jakość po odpowiedniej cenie.

Firmy szczęściarze

Zakłady Mięsne Kania dzięki skoncentrowaniu działalności na Biedronce zwiększyły w tym roku zyski o jedną czwartą - podała notowana na giełdzie firma w środę. W pierwszym półroczu do największej sieci dyskontów w Polsce spółka skierowała aż 64 proc. sprzedaży, podczas gdy rok temu było to 48 proc. Po co walczyć o innych klientów, skoro można skupić się na najważniejszym?

Ktoś powie: "To ryzyko. Jak odbiorca zacznie stawiać warunki, to będą problemy!". Na razie problemów jednak nie widać, a wręcz przeciwnie. Firma nie ma problemu z pozyskaniem finansowania, rozbudowała swoje moce produkcyjne, dzięki czemu może obecnie zwiększyć sprzedaż o nawet 30 proc. W pierwszym półroczu zarobiła 27 mln zł w porównaniu do niecałych 22 mln zł rok temu.

A tym, że dostarczanie produktów do dyskontów się opłaci, świadczyć mogą również ostatnie reklamy Lidla. Niemiecka sieć informuje, że zapewnia polskim producentom zagraniczne rynki zbytu.

- Współpraca z siecią Lidl Polska zaowocowała wzrostem przychodów o ponad 40 proc. od początku bieżącego roku obrotowego. Ponadto zwiększyliśmy poziom zatrudnienia o około 20 proc. - powiedział Zdzisław Serwatka, prezes Serpol Cosmetics dla dziennika "Fakt".

Jak sprawdziliśmy, w ubiegłym roku za granicą firma uzyskała aż 60 proc. sprzedaży. Przychody Serpolu wzrosły w 2017 roku o 18 proc. rdr, a zyski o 11 proc.

Współpracę chwali sobie z pewnością producent wędlin dla Lidla - AMI, który z eksportu uzyskał w ubiegłym roku 228 mln zł, czyli niemal połowę wszystkich przychodów. W Polmlek sprzedaż zagraniczna wyniosła 393 mln zł, co jest jedną trzecią przychodów. Wytwórca pieczywa Nowel poza Polską sprzedał jedną czwartą produktów. Wszystkie te firmy szybko zwiększają przychody, a jeszcze szybciej zyski.

AMI i Serpol Cosmetics działają na bardzo wysokiej rentowności. Z każdych 10 zł przychodów 1 zł to zysk netto.

Jeszcze wyższą rentowność ma Wawel, który z sieci Biedronka dostaje 18 proc. sprzedaży. Ta firma sprzedaje wyroby pod marką własną, nie dyskontową. Z każdych 100 zł przychodów ma 18 zł netto zysku netto. W trzecim kwartale ub. roku pobiła swój historyczny rekord, zarabiając 48 mln zł na czysto. Na początku stycznia 2017 roku doszło nawet do ostrych targów i Wawel wymawiał umowę Biedronce, by po kilku tygodniach podpisywać nową umowę. Najwyraźniej firmie opłaciło się targować.

Jest jedna firma, która nie może chwilowo powiedzieć, że kontrakt z dyskontami się jej opłaci. To producent pieluch Dada i papieru toaletowego dla Biedronki. W ostatnich dwóch latach firma straciła łącznie 323 mln zł. W ubiegłym roku strata na poziomie 90 mln zł, a przychody spadły o 21 proc. do 725 mln zł.

Tyle że nazwa tej spółki mówi wszystko: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja. To spółka zależna właściciela Biedronki, czyli portugalskiego Jeronimo Martins. Sprzedaje na razie swoje wyroby ze stratą, bo taka jest najwyraźniej polityka Portugalczyków. Właściciel dołożył do spółki w ub. roku 110 mln zł. Taka forma wsparcia dla polskich matek, swoiste portugalskie 500+.

Na minusie, choć niewielkim, był jeszcze dostawca serów żółtych i jogurtów OSM Łowicz, która za pośrednictwem Biedronki sprzedaje jedną trzecią swoich produktów, a Lidla - ponad 7 proc.

Poza tymi firmami reszta wychodzi na spory plus. SM Mlekpol z Grajewa, który w Biedronkach sprzedaje mleko, sery żółte i serki, zwiększył zyski o 85 proc. rok do roku do 48 mln zł, a producent napojów Bewa o 79 proc. do 16 mln zł. Sokpol, który wytwarza soki i napoje kryjące się pod nazwą handlową Riviva, na każdych 100 zł sprzedaży zarabia 8 zł 50 gr.

Kruger Polska, dostawca galaretek i budyniu do Biedronki, zarobił w ub. roku 1,8 mln zł, czyli 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

OSM Piątnica aż 33 proc. przychodów ze sprzedaży śmietany i serków wiejskich uzyskuje w dyskontach, czyli: Biedronce, Lidlu, Netto i Aldi. Spółdzielnia zarobiła 10,5 mln zł w 2017 roku, czyli o 121 proc. więcej rok do roku przy 1,2 mld zł obrotów.

Develey, dostawca do Biedronki majonezów Madero oraz musztardy Rikka i Madero, zmniejszył zyski o 38 proc., ale jak tłumaczy - McDonald's wycofał zgodę na sprzedaż wyrobów pod brandem sieci restauracji. Na Biedronkę w raporcie zarząd nie narzekał.

Wyniki dostawców Biedronki i Lidla mln zł przychody zysk netto eksport proc. sprzedaży Biedronka (mln zł) Lidl (mln zł) ZM Kania mięsa i wędliny Kraina Mięs 2017 1418,9 53,8 0,35 695,2 ZM Kania mięsa i wędliny Kraina Mięs 2016 1283,1 46,2 615,9 ZM Kania mięsa i wędliny Kraina Mięs zmiana 10,6 16,4 + Kruger Polska galaretki i budynie 2017 69,6 1,8 7,20 + Kruger Polska galaretki i budynie 2016 1,6 + Kruger Polska galaretki i budynie zmiana 12,4 + SM Mlekpol Grajewo mleko, sery żółte, serki 2017 4020,1 48,1 21,00 + SM Mlekpol Grajewo mleko, sery żółte, serki 2016 3220,5 26,0 17,00 + SM Mlekpol Grajewo mleko, sery żółte, serki zmiana 24,8 85,1 + OSM Łowicz sery żółte, jogurty 2017 1643,4 -2,7 541,0 121,1 OSM Łowicz sery żółte, jogurty 2016 1399,9 0,6 + + OSM Łowicz sery żółte, jogurty zmiana 17,4 -549,4 + + Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja pieluchy Dada, papier toaletowy 2017 725,3 -89,5 + Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja pieluchy Dada, papier toaletowy 2016 912,2 -233,4 + Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja pieluchy Dada, papier toaletowy zmiana -20,5 -61,6 + Bewa wody Oaza, Polaris, Cola Original 1.2016-12.2017 391,0 16,0 + Bewa wody Oaza, Polaris, Cola Original 2015 170,8 9,0 + Bewa wody Oaza, Polaris, Cola Original zmiana 128,9 78,5 + Sokpol soki i napoje Riviva 2017 431,4 36,5 + Sokpol soki i napoje Riviva 2016 464,6 43,1 + Sokpol soki i napoje Riviva zmiana -7,1 -15,3 + Polsnack chipsy i chrupki 2017 159,7 0,1 + Polsnack chipsy i chrupki 2016 137,2 -0,5 + Polsnack chipsy i chrupki zmiana 16,4 -113,2 + Develey Polska majonezy Madero, musztardy Rikka i Madero 2017 342,2 14,6 + Develey Polska majonezy Madero, musztardy Rikka i Madero 2016 303,5 23,5 + Develey Polska majonezy Madero, musztardy Rikka i Madero zmiana 12,8 -37,8 + MW Food makarony Pastani 2017 277,2 6,0 + MW Food makarony Pastani 2016 263,6 5,1 + MW Food makarony Pastani zmiana 5,2 18,1 + Wawel czekolady, cukierki Wawel 2017 618 113 111,3 Wawel czekolady, cukierki Wawel 2016 646 85 + Wawel czekolady, cukierki Wawel zmiana -4,2 33,2 + Makarony Polskie mąka 2017 145 6 38,2 Makarony Polskie mąka 2016 124 5 + Makarony Polskie mąka zmiana 16,7 8,3 + OSM Piątnica śmietana, serki wiejskie 2017 1 156 10 + + OSM Piątnica śmietana, serki wiejskie 2016 1 016 5 + + OSM Piątnica śmietana, serki wiejskie zmiana 13,7 121,5 + + AMI mięso, wędliny 2017 514 52 44,45 + AMI mięso, wędliny 2016 508 24 43,46 + AMI mięso, wędliny zmiana 1,2 116,7 + Polmlek mleko, masło, jogurty, sery żółte i białe 2017 1 227 51 32,05 + Polmlek mleko, masło, jogurty, sery żółte i białe 2016 937 3 + Polmlek mleko, masło, jogurty, sery żółte i białe zmiana 31,0 1468,3 + Nowel pieczywo 2017 155 6 26,11 + Nowel pieczywo 2016 35 3 20,85 + Nowel pieczywo zmiana 338,9 72,5 + Serpol Cosmetics mydło w płynie Cien 2017 130 15 60,10 + Serpol Cosmetics mydło w płynie Cien 2016 111 14 + Serpol Cosmetics mydło w płynie Cien zmiana 17,9 10,7 + Źródło: dane spółek, obliczenia własne money.pl

