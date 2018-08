Podwarszawska Biedronka utylizuje produkty. Walczy z upałami

Fot. Lech Gawuc/Reporter Biedronka musiała zutylizować część produktów. Upały dają się we znaki

Jedna z Biedronek musiała zutylizować produkty z regałów chłodniczych, które nie dały rady utrzymać odpowiednio niskiej temperatury. Przez upały właściciele sklepów mają spory problem.

Zgodnie z systemem HACCP, czyli standardów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, produkty umieszczone w regałach chłodniczych muszą mieć zagwarantowaną temperaturę między 0 a 5 stopni Celsjusza. Wzrost temperatury powyżej tej skali prowadzi m.in. do namnażania bakterii.

Dziennikarze portalu wiadomoscihandlowe.pl wybrali się do jednej z podwarszawskich Biedronek (nie informują, do której konkretnie) i sprawdzili temperatury w otwartych regałach i lodówkach. W większości termometr wskazywał od 4 do 5 stopni Celsjusza. Znalazła się jednak i taka lodówka, w której temperatura sięgała blisko 17 stopni w plusie. Były tam m.in. dania gotowe i ciasta.

O awarię dziennikarze zapytali Jeronimo Martins Polska. - Z naszych ustaleń wynika, że we wskazanym sklepie wybrane urządzenia chłodnicze rzeczywiście nie działały poprawnie – odpowiedziało biuro prasowe firmy.

Awaria została zgłoszona, a znajdujące się w uszkodzonych lodówkach produkty trafiły do utylizacji. - Jeszcze raz zwróciliśmy uwagę pracownikom na konieczność przestrzegania obowiązujących w całej sieci Biedronka procedur kontroli w tym zakresie – dodało biuro prasowe JMP.

