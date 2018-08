Biurowiec PiS przy Nowogrodzkiej pójdzie pod młotek. Właściciel chce go sprzedać

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Biurowiec Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie ma zostać sprzedany - pisze "Gazeta Wyborcza". Cena to około siedmiu milionów euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to Jarosław Kaczyński będzie musiał szukać nowej siedziby.

Jak informuje gazeta, oferta krąży po rynku od dawna. Jest interesująca, ponieważ znajduje się na warszawskiej Woli, która staje się nowym centrum biznesowym stolicy. Jest jednak minus. Sąsiad, czyli spółka Srebrna.

Pomieszczenia przy Nowogrodzkiej wynajmuje Prawo i Sprawiedliwość, ale sam budynek nie jest własnością partii. Za to do spółki Srebrna, związanej z PiS, należy sąsiednia nieruchomość dzieląca z biurowcem, gdzie urzęduje prezes Jarosław Kaczyński, m.in. podwórko, parking i podziemny garaż. Dlatego bez zgody Srebrnej nie uda się na Nowogrodzkiej niczego zbudować.

"Gazeta Wyborcza" zaznacza również, że sam prezes PiS nie chce opuszczać Nowogrodzkiej, gdzie spędził lwią część swego politycznego życia.

Ponad 10 lat temu spółka Air Link sprzedała budynek przy Nowogrodzkiej spółce Metropol z izraelskim kapitałem za 34 mln zł.

Niestety dla nowego nabywcy, który zapowiedział inwestycje, projekt oprotestowała Srebrna. Teraz Metropol ma dość i chce się pozbyć nieruchomości. Cena biurowca sięga siedmiu milionów euro.

Jeśli więc firma sprzeda Nowogrodzką, Jarosław Kaczyński chwilowo zostanie bez dachu nad głową.

