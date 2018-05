Biznes przyszłości. Eksperci wybrali najlepsze startupy

Fot. Unsplash, Pixabay (CC0)

Chcesz, żeby twój pomysł na biznes został dostrzeżony na globalnym rynku? Przestań bujać w obłokach, tylko zacznij pracować w chmurze, bo tylko tam spotkasz ludzi sukcesu – takie motto przyświecało uczestnikom prestiżowego konkursu ABSL Start-Up Challenge, którego partnerem głównym jest Procter & Gamble.

Na początku trzeba wpaść na dobry pomysł zanim zrobią to inni. Musi być innowacyjny, bo tylko małe firmy startujące od zera, są w stanie zainteresować sobą dużych partnerów biznesowych. Nie trzeba mieć wielkich pieniędzy na realizację, ale trzeba umieć pomysł sprzedać. Z taką wiedzą do rywalizacji na najbardziej innowacyjny start-up przystąpili uczestnicy konkursu ABSL Start-Up Challenge.

Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszym to zbieranie i weryfikacja zgłoszeń. Najciekawsze w ocenie jury projekty zostały zakwalifikowane do drugiej tury i zaprezentowane podczas regionalnych wydarzeń organizowanych w największych miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz w Szczecinie.

Zwycięzcy eliminacji zmierzą się w finale podczas zaplanowanej na czerwiec w Poznaniu dorocznej ABSL Conference ”Poland. The place to grow”.

A najlepsi pojadą do Londynu na Polish Tech Day – największy zagraniczny event poświęcony nowym technologiom i nawiążą międzynarodowe kontakty biznesowe.

Czy powstanie drugi Google?

Celem ABSL Start-Up Challenge jest promocja najbardziej innowacyjnych start-upów oraz wspieranie ich autorów w nawiązywaniu współpracy z potentatami świata biznesu. Głównym partnerem projektu jest Procter & Gamble.

– Od lat przykładamy dużą wagę do innowacji, zarówno tworzonych przez własne centra badawczo-rozwojowe, jak i tych realizowanych we współpracy ze start-upami. W tym roku, już po raz trzeci dołączyliśmy w roli partnera głównego do przedsięwzięcia ABSL Start-Up Challenge, które jest dla nas naturalną drogą do poszukiwania kolejnych partnerów, z którymi wspólnie będziemy pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami – wyjaśnia Małgorzata Mejer, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej P&G w Europie Centralnej.

Podczas warszawskich eliminacji ABSL Start-Up Challenge zaprezentowano siedem pomysłów na innowacyjny biznes. Każdy z nich był wyjątkowy.

- Smabbler to wielka przechowalnia informacji, która gromadzi i weryfikuje dane tekstowe. Jest w stanie w krótkim czasie dostarczyć wiedzę masowemu odbiorcy na dowolny temat.

- EBnavi to doradca przyszłości, który pomoże firmie skutecznie zarządzać jej marką. I podpowiedzieć pracodawcy wymarzonych kandydatów do zespołu. Czyli z oceanu rekrutowanych wybrać idealnego pracownika.

Brand Oriented System to wymarzone rozwiązanie dla średnich i dużych firm. Program ma pomóc firmom w efektywniejszym marketingu, czyli wykonać połowę pracy za pracownika oszczędzając w ten sposób czas całego zespołu. Taki automatyczny doradca ds. promocji wizerunku firmy uczyni ją bardziej konkurencyjną. Rozwiązanie już jest wykorzystywane w przez takie marki jak Subaru czy MasterCard.

Querona ma usprawnić i przyśpieszyć działania firmy, która żyje z ciągłego przetwarzania wielu danych. Pisanie raportów, nudne prezentacje? Dla tego startupu nie ma rzeczy niemożliwych.

Dobrą wiadomość dla pracowników dużych firm mają twórcy AI Bustera. Ten chatbot ma wspierać nowozatrudnione osoby. Pomóc zaznajomić się z firmą, ułożyć kalendarz szkoleń oraz wdrożyć w obieg dokumentów. Komunikator udrożni kontakt pracodawcy z pracownikiem, a firma tylko oszczędzi na czasie i szkoleniu nowych osób.

Z kolei start-up 2take.it to unikalny system, który dostarcza programy lojalnościowe oparte o zdjęcia paragonów fiskalnych. Od tej pory producent towaru będzie mógł lepiej poznać i zrozumieć oczekiwania potencjalnego klienta i poznać wszystkie preferencje zakupowe.

W branży sprzedażowej działa natomast Shelfwise. To oprogramowanie potrafi w ciągu kilku sekund rozpoznać zawartość półek sklepowych i ocenić, czy obecność towarów na ekspozycji zgadza się z ich planogramem.

Biznes to pasja, później praca

W głosowaniu jury najwięcej punktów uzyskał Shelfwise, zwyciężając w stołecznej odsłonie ABSL Start-Up Challenge. To według ekspertów najlepiej rokujący start-up, który trafiając pod skrzydła dużej firmy jest w stanie dostarczyć jej nowy produkt, poprawić efektywność i skuteczniej stymulować konsumenta.

Co stoi za zwycięstwem Shelfwise? – Oczywiście ludzie – mówi Konrad Szczukiewicz, jeden z pomysłodawców Shelfwise. – W naszym zespole są osoby, które uczyły się programowania w Polsce i Wielkiej Brytanii. Osobiście wniosłem do naszego przedsięwzięcia międzynarodowe doświadczenie dużych korporacji działających w Belgii, Francji czy USA. Nasz zespół jest dobrze zgrany i zdolny do nowych poświęceń. Ten biznes to ciężka praca, ale przede wszystkim prawdziwa pasja.

Drugie miejsce przypadło start-upowi EBnavi, który – zdaniem jury – oferuje ciekawe narzędzia wynajdywania z rynku nowych technologii pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych.

Organizatorzy ABSL Start-Up Challenge dodają, że lista zwycięzców wynika także z tego, że idealny pomysł na innowacyjny biznes to taki, który niemal od ręki może przydać się klientowi.

– P&G poszukuje w tym konkursie startupów tworzących rozwiązania w obszarze innowacji systemowych, produktowych, jak i procesowych. Tym działaniom przyświeca najważniejszy cel, służenie konsumentom oraz poprawianie jakości ich życia – podkreśla Małgorzata Mejer.