Blokada kont bankowych. Nie obejmie wypłaty pensji i alimentów

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś będzie mógł zablokować konto na 72 godziny i wydłużyć blokadę do 3 miesięcy.

Z zablokowanych przez fiskus rachunków bankowych będzie można wypłacać pracownikom zaległe wynagrodzenia oraz wszelkie alimenty. Prawo do blokady konta - standardowo na 72 godziny - będzie miał szef Krajowej Administracji Skarbowej.



Według "Pulsu Biznesu" do Sejmu właśnie trafił pośpiesznie przygotowany projekt zmian w przepisach dotyczących blokady kont, czyli w ustawie o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej. Dla właścicieli zablokowanych kont istotną informacją jest to, że rząd zgodził się poszerzyć możliwości korzystania z pieniędzy w trakcie blokady - podaje gazeta.

Z zajętych przez MF rachunków, po uzyskaniu zgody szefa KAS, firmy będą mogły płacić nie tylko bieżące pensje pracownikom, ale także zaległe. Ponadto osoby fizyczne z zablokowanych rachunków będą mogły opłacać alimenty - nie tylko przyznane przez sądy, ale także uzgodnione między stronami. - Alimenty ustalone na podstawie np. umowy czy ugody powinny być traktowane na takich samych zasadach, jak alimenty zasądzone - takie stanowisko resortu finansów cytuje "PB".Zmiana ma też umożliwić blokowanie rachunków VAT, mimo że od 1 lipca 2018 (wejdzie wtedy w życie system split payment, firmy i tak praktycznie nie będą miały dostępu do zgromadzonych tam pieniędzy. Będą mogły opłacać z nich tylko VAT fiskusowi i kontrahentom.Szef Krajowej Administracji Skarbowej, czyli wiceminister finansów, będzie mógł blokować podejrzane rachunki bankowe (firm i obywateli) na 72 godziny oraz w razie konieczności przedłużać blokady do trzech miesięcy. Rząd chce w ten sposób uniemożliwiać transfery za granicę pieniędzy uzyskiwanych z oszustw podatkowych.Banki - jak pisaliśmy w money.pl - już rozsyłają do klientów informacje o możliwości zablokowania konta . Później w przypadku rzeczywistej blokady bank nie będzie mógł poinformować o niej klienta.

