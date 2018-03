BOŚ Bank przytłoczony złymi kredytami. Powrót do strat

Fot. Wikimedia/Fermina CC SA-3.0 BOŚ podał, że w czwartym kwartale wyszedł na minus.

Bank Ochrony Środowiska jeszcze długo będzie się borykał ze swoim portfelem kredytowym. Krok po kroku wpisuje w straty kolejne kredyty i o zyski trudno. W czwartym kwartale był znowu na minusie.

Po trzech kwartałach przerwy Bank Ochrony Środowiska, w którym łącznie 69 proc. akcji mają instytucje państwowe (NFOŚiGW, PFR, Lasy Państwowe) przesłał akcjonariuszom złą wiadomość. Od października do grudnia ub. roku stracił 10,9 mln zł.

To źle, ale nie aż tak jak rok wcześniej, kiedy bank był aż 61,1 mln zł „do tyłu”. Sytuacja jednak wciąż jest niepewna.

Odpisy na utratę wartości kredytów wzrosły w ciągu kwartału o 59 mln zł, dzięki czemu już 41 proc. złych kredytów jest uwzględniona w stratach banku. Ale to dopiero część drogi, jaka jest do przejścia.

Łącznie kredyty zagrożone BOŚ Banku wyniosły na koniec ub. roku 1,5 mld zł i stanowiły aż 11,9 proc. portfela brutto. To jeden z najgorszych wskaźników w polskim sektorze bankowym. W największych polskich bankach ten wskaźnik jest niższy od 6 proc.

Co więcej, udział złych kredytów BOŚ Banku wzrósł o 0,9 pkt. proc. z 11 proc. rok wcześniej. Nie są to jeszcze poziomy banków greckich (47 proc. kredytów niepracujących), portugalskich (18 proc.), czy włoskich (14 proc.), ale trudno mówić o komfortowej sytuacji.

Bank obrał przy tym dość ryzykowną drogę poszukiwania kredytów o wyższych marżach, mimo to że sytuacja wskazuje, że na rynku taniego pieniądza jest za dużo, więc oprocentowanie pożyczek powinno schodzić w dół. Bank co prawda zarobił na odsetkach więcej niż rok wcześniej (o 8 proc.), ale już mniej na prowizjach.

Wybrane dane finansowe BOŚ Banku (mln zł, skons.) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Wynik z odsetek 93 86 8,0 384 309 24,2 Wynik z prowizji 28 29 -3,7 109 109 -0,1 Wynik netto -11 -61 82,2 46 -60 176,6 Przepływy operacyjne 652 242 169,5 172 1656 -89,6 Przepływy inwestycyjne 4 -98 103,9 -207 -270 23,1 Przepływy finansowe 48 -221 121,8 -54 -1218 95,6 Źródło: raporty finansowe BOŚ

Rezultatem jest spadek wartości kredytów o 12 proc. w ciągu roku, w tym w segmencie klientów detalicznych o 12 proc. (-539 mln zł), w segmencie korporacyjnym o 10 proc. (-762 mln zł) i sektorze publicznym o 17 proc. (-321 mln zł).

Część odpowiedzialności za to ponosi kurs złotego. Kredyty hipoteczne we franku, euro i dolarze na koniec 2016 roku stanowiły 15 proc. całego portfela brutto - na koniec 2017 r. było to już tylko 14 proc. Ich wartość obniżyła się o 18 proc., głównie w związku z osłabieniem się tych walut względem złotego.

„Kredyty w walutach obcych mają 54,6 proc. udział w kredytach mieszkaniowych ogółem (58,3 proc. na koniec 2016 r.)” - podał bank w raporcie rocznym.