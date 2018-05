Obliczyli, że Brazylia wygra mundial. Polska z marnymi szansami

Fot. AFP/EAST NEWS Polska wyjdzie z grupy, ale odpadnie w 1/16 finału - tak wynika z symulacji

Bisnode, firma z branży big data doradzająca przedsiębiorcom w 19 krajach, postanowiła obliczyć, kto wygra Mistrzostwa Świata w Rosji. Ze złożonej symulacji wynika, że największe szanse mają na to Brazylijczycy.

Prawdopodobieństwo, że puchar zdobędzie właśnie ojczyzna Pele i Ronaldo, wynosi prawie 16,4 proc. Drudzy w kolejce do zwycięstwa są Niemcy, którzy mają 15,9 proc. szansy na tytuł mistrzów świata. Trzeci są natomiast Hiszpanie (10,5 proc. prawdopodobieństwa).

Według scenariusza, który napisały komputery na podstawie skomplikowanych symulacji, Polska na mundialu nie zaszaleje. Co prawda wyjdzie z grupy, ale odpadnie w 1/16 finału. Prawdopodobieństwo, że wygramy mistrzostwa, to jedynie 1,8 proc. Stawia nas to na 15. miejscu wśród wszystkich 32 biorących udział w mundialu krajów.

Prawdopodobieństwo wygranej mundialu przez poszczególne drużyny (w procentach):

Z grupy mamy szanse wyjść z drugiego miejsca, za Kolumbią. Odpadniemy w rywalizacji z Anglią, która jest - według wyliczeń Bisnode - najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą rozgrywek w grupie G.

Anglia jednak dużo dłużej też nie pogra, bo wyeliminuje ją w ćwierćfinałach Brazylia. Ta ostatnia w półfinale ma rozgromić Portugalię i w walce o mistrzostwo świata spotkać się z Niemcami.

Prawdopodobieństwo wyjścia z grupy poszczególnych zespołów:

Ostatecznie jednak nasi sąsiedzi zza Odry mają przegrać z Brazylią. Jak dojdą do finału? Z grupy wyjdą najprawdopodobniej z pierwszego miejsca, w 1/16 finału pokonają Szwajcarię, potem Belgię, a w półfinale Hiszpanię.

Najbardziej prawdopodobny - według Bisnode - scenariusz mundialu:

Wszystko to oczywiście tylko - bardzo skomplikowana, ale jednak - symulacja. Bisnode pokusił się jednak o takie wróżenie z fusów, bo na przetwarzaniu tysięcy danych zna się jak mało kto. Działa w 19 krajach, zatrudnia ponad dwa tysiące pracowników.

Do wytypowania mistrza świata na mundialu w Rosji użył skomplikowanej metodologii, wykorzystującą "uczenie maszynowe" i miliony symulacji.

"Naszym pierwszym celem było stworzenie modelu zdolnego przewidzieć wyniki poszczególnych meczy, bazując na cechach charakterystycznych drużyn biorących w nich udział. Drugim celem było określenie najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju mistrzostw oraz innych statystyk poprzez przeprowadzenie na dużą skalę symulacji, uwzględniających specyfikę turnieju" - tłumaczy firma.

