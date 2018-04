Budowa Baltic Pipe coraz bliżej. Pierwsza rura zostanie położona w 2020 roku

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EAST NEWS - To strategiczny projekt z punktu widzenia Polski, a także regionu - przekonuje Piotr Naimski.

Pierwsza rura gazociągu Baltic Pipe zostanie zatopiona w 2020 r. - taką deklarację złożył Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Naimski brał w poniedziałek udział w konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywy rozwoju".

Jak mówił, Polska jest gotowa do realizacji tego projektu. Dzięki budowie nowego gazociągu zyskamy dostęp do kolejnego źródła, z którego będziemy mogli czerpać gaz. Baltic Pipe ma prowadzić do Danii, a dalej - do gazociągu tłoczącego surowiec ze złóż norweskich.

- To strategiczny projekt z punktu widzenia Polski, a także regionu. Dzięki niemu będziemy mogli sprowadzić 10 mld metrów sześciennych gazu - poinformował Naimski. To inwestycja, która uczyni wyłom w ścianie dominacji rosyjskiego Gazpromu - dodał.

- Ten projekt musi być zrealizowany do 1 października 2022 r. - podkreślił Naimski, cytowany przez PAP.



Jak dodał, wtedy też Polska będzie przygotowana do zapewnienia sobie 16-17 mld m3 gazu z kierunku zachodniego - 10 mld m3 dzięki Baltic Pipe, a pozostałe 6-7 miliardów - dzięki dostawom do gazoportu. Około 5 mld m3 surowca mamy też z własnych zasobów.

Po zsumowaniu tych wszystkich kwot, daje to ilość większą niż będziemy zużywać. Według wyliczeń dawnego ministerstwa gospodarki w 2025 roku będziemy potrzebować 19 mld m3 gazu.