Budowa dróg w Polsce. Ruszają prace projektowe nad odcinkiem A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej

Fot. WOJTEK LASKI Nowy odcinek autostrady A2 ma być gotowy w 2024 roku.

Powstanie nowy, 63-kilometrowy odcinek autostrady A2. W piątek podpisano umowę na koncepcję budowy autostrady A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace budowlane mają zostać ukończone w 2024 roku.



Dwujezdniowa, dwupasowa trasa o długości 63,5 km przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK2 przez tereny gmin: Siedlce, miasto Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska. Powstaną na niej trzy węzły drogowe: Siedlce Południe, Łukowisko oraz Biała Podlaska.

- Odcinek autostrady A2, dla którego podpisujemy dzisiaj koncepcję programową, to 63 km nowej, bezpiecznej drogi, która połączy się z drogą ekspresową S19, czyli z przebiegającą z północy na południe Europy trasą Via Carpatia - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że inwestycja pochłonie łącznie 3 mld zł. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2022 roku i potrwać do trzeciego kwartału 2024 roku.

Minister podkreślił, że realizacja autostrady A2 jest "inwestycją o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej". - Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia spójnego układu komunikacyjnego, zapewniającego wysoką przepustowość i komfort podróży - dodał.

Wykonawcą dokumentacji jest Multiconsult Polska, wartość zadania to ok. 10,5 mln zł, a czas realizacji to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do września 2019 r.

W styczniu została podpisana koncepcja programowa dla odcinka A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec.

Resort przypomina, że autostrada A2 od w. Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest już w realizacji, z wykonawcami zawarte zostały umowy na projekt i budowę. Wkrótce zostaną wydane ostatnie decyzje ZRID umożliwiające "wbicie łopaty" - czytamy w komunikacie.

