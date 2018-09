Budowanie marki pracodawcy – nowa moda, mit, czy konieczność?

Fot. istockphoto

Pojęcie Employer Brandingu coraz częściej pojawia się w dyskusjach o nowoczesnym biznesie, a wielość pomysłów na strategie jego wdrażania przysparza o zawrót głowy nie jednego przedsiębiorcę. Chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie postawione na samym początku, należy spojrzeć na problem w nieco bardziej kompleksowy sposób.

Naprzeciw tej potrzebie wychodzą organizatorzy cyklu The BSS Tour: Polska z Fundacji Pro Progressio, którzy tym razem zamienili tradycyjne panele dyskusyjne na pokazanie praktycznych rozwiązań z perspektywy zarówno samego pracodawcy sektora BPO/SSC, opinii pracowników oraz kandydatów, jak i ekspertów, którzy na co dzień wykorzystują i tworzą nowe narzędzia budowania marki.

Piąta konferencja w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań odbędzie się tym razem w Częstochowie. Motywem przewodnim wydarzenia będzie efektywne budowanie marki pracodawcy w dobie rynku pracownika. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele sektora nowoczesnych usług dla biznesu, centrów usług wspólnych, outsourcingu, a także firm, gdzie tego typu działania są oferowane klientowi biznesowemu i stanowią solidny fundament ich działalności. Praktyczne przykłady studium przypadku mają odpowiedzieć na pytania: czemu Employer Branding stał się obecnie tak ważny i jakie daje korzyści?

The BSS Tour Częstochowa: Employer Branding w usługach ma na celu odkryć, opisać i przybliżyć obszar zagadnień związanych z działaniami, które zwiększają atrakcyjność firmy w oczach obecnych i potencjalnych kandydatów oraz sprawiają, że jest ona postrzegana jako środowisko przyjazne dla rozwoju kariery. Kolejność paneli tematycznych oraz ich problematyka przeprowadzi uczestników przez szereg obszarów, w których realizowane są działania wizerunkowe, dając tym samym kompleksowy obraz tematyki EB. Począwszy od wiedzy teoretycznej i praktycznej na przykładzie światowego koncernu, poprzez rozłożenie na czynniki pierwsze Candidate&Employee Experience, debaty o benefitach dla pracowników i aranżacji biur, kończąc na prezentacjach z zakresu monitorowania marki w sieci oraz działań w mediach społecznościowych.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in.:

praktyczne rozwiązania w budowaniu skutecznej strategii Employer Brandigu w SSC;

w SSC; błędy we wdrażaniu marketingu rekrutacyjnego;

możliwości i korzyści działań z zakresu Employer Brandingu, Candidate&Employee Experience ;

; najnowsze trendy w wynagradzaniu pracowników oraz aranżacji efektywnego miejsca pracy;

fakty i mity krążące wokół pracodawców w branży outsourcingu;

narzędzia, które ułatwią Ci pracę z mediami społecznościowymi;

przykłady dobrych praktyk budowania marki w sieci;

potencjał inwestycyjny w zakresie sektora nowoczesnych usług dla biznesu i dalszy kierunek rozwoju gospodarczego Miasta Częstochowy.

Konferencja odbędzie się już 27 września 2018 roku w Hotelu Scout w Częstochowie i jest przeznaczona dla osób zarządzających zasobami ludzkimi, menedżerów, kierowników i dyrektorów, którzy na co dzień zmagają się z walką o wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pracowniczą. Profil uczestników wydarzenia to osoby reprezentujące dostawców usług z zakresu Employer Brandingu oraz firmy korzystające z ich oferty. W gronie prelegentów znajdą się eksperci z firm takich, jak: Arla GSS, Pracownia_EB, GoldenLine, Emplocity. Podczas konferencji będzie można także wysłuchać prezentacji Zyty Machnickiej z Lightness, a także współtwórcy metody Corporate Differently, który przy wsparciu firmy SentiOne pokaże obraz branży outsourcingu oczami kandydatów stawiających w niej pierwsze kroki. Wydarzenie zaplanowano na około 100 gości, którzy po zakończeniu konferencji będą mieli okazję do nawiązywania kontaktów biznesowych podczas nieoficjalnej części networkingowo-koktajlowej.

Partnerami wydarzenia są Miasto Częstochowa, GoldenLine, Pracownia_EB, Deutscher Outsourcing Verband, Polsko-Skandynawska Izba Gospodarcza oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Patronatu Medialnego udzielili: OutsourcingPortal.eu, Outsourcing&More, Gazeta Wyborcza Częstochowa, Emerging-Europe, Outsourcing Journal, Link to Poland, Poland Today oraz SSC Heroes. Polska Agencja Inwestycji i Handlu została Patronem Honorowym.

Udział w wydarzeniu branżowym to szansa na zdobycie nowych kontaktów oraz możliwość obserwacji konkurencji. Każda konferencja organizowana przez Pro Progressio jest wspierana przez system internetowy – Event Tiger, uruchamiany na kilka dni przed wydarzeniem. Pozwala on w wygodny sposób umówić spotkanie poprzez wysłanie zaproszenia do konkretnego uczestnika, aby porozmawiać z nim podczas wydarzenia w specjalnie do tego wyznaczonej strefie.

Bezpłatne uczestnictwo w konferencji gwarantuje obowiązkowa rejestracja.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.bsstour.com/czestochowa