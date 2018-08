Bydgoszcz otwarta na świat wielkich finansów

Fot. David Torcivia / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Po trzech konferencjach The BSS Tour Polska realizowanych wiosną tego roku, ich organizatorzy z Pro Progressio nie zwalniają tempa i już przygotowują kolejne wydarzenia, aby jesienią powrócić w równie dobrym stylu. II edycję cyklu ogólnopolskich spotkań ekspertów rozpoczęła konferencja w Krakowie – mieście o wysokiej pozycji w rankingu lokalizacji pod inwestycje BSS, gdzie rozmawiano o wskaźnikach jakości KPI/SLA.

Spotkanie w Szczecinie mocno podkreśliło transgraniczność miasta i jego rolę w budowaniu polsko-niemieckiego partnerstwa na rzecz rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu. Ostatnie wydarzenie przed przerwą wakacyjną miało na celu wskazać szanse i zagrożenia dla biznesu, które niosą za sobą innowacje i automatyzacja procesów, a prowadzone dyskusje miały równie dynamiczny przebieg, co rozwój branży współczesnej technologii. Czym zaskoczy nas Bydgoszcz?

Branża finansowo-księgowa stanowi jedną z głównych grup usług, która najczęściej podlega outsourcingowi lub centralizacji w ramach organizacji typu SSC. Zarządzaniem zobowiązaniami, należnościami, księgowością i analizami zajmują się tysiące przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i na świecie. Są wśród nich biura rachunkowe, a także profesjonalne outsourcingowe centra operacyjne oraz globalne ośrodki typu BPO, SSC, czy GBC. Bydgoszcz to miasto o unikatowej ofercie inwestycyjnej, o sile którego stanowi niewątpliwie mocno rozwinięta specjalizacja IT, poparta sukcesami na międzynarodową skalę. Równocześnie jednak odkrywa swój potencjał w obszarze usług finansowo-księgowych. Wymienione atuty Bydgoszczy czynią ją idealnym miejscem na spotkanie ekspertów i liderów rynku nowoczesnych usług dla biznesu podczas jesiennej konferencji.

The BSS Tour Bydgoszcz: F&A bez tajemnic ma na celu odkryć, opisać i przybliżyć obszar zagadnień związanych z procesami finansowo-księgowymi. Wskazane zostaną praktyczne zastosowania automatyzacji procesów oraz omówione największe wyzwania, przed którymi stoi polski i światowy rynek F&A. Zaczynając od obecnego potencjału rynkowego w Polsce i na świecie, poprzez praktyczne podejście do automatyzacji procesów i warsztaty z tworzenia robotów, kończąc na porównaniu potrzeb rekrutacyjnych świata finansowo-kadrowo-księgowego i obecnie istniejącej oferty edukacyjnej. Kolejność paneli dyskusyjnych i ich problematyka przeprowadzi uczestników przez szereg zagadnień, dając kompleksowy obraz współczesnego świata F&A.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in.:

najnowsze dane o potencjale rynku F&A w Polsce i Europie;

praktyczne zastosowanie automatyzacji i robotyzacji w usługach finansowo-księgowych;

największe wyzwania, przed którymi stoi polski rynek F&A w modelu outsourcingowym;

oczekiwania rekrutacyjne wobec kandydatów o profilu finansowo-księgowym;

faktyczny stan oferty edukacyjnej dla przyszłej kadry centrów operacyjnych typu F&A;

obecny potencjał inwestycyjny i dalszy kierunek rozwoju gospodarczego Miasta Bydgoszcz.

Konferencja odbędzie się już 11 września 2018 roku w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy i jest przeznaczona dla osób zarządzających finansami, menedżerów, kierowników i dyrektorów, którzy na co dzień zajmują się procesami finansowo-księgowo-kadrowymi. Profil uczestników wydarzenia to osoby reprezentujące dostawców usług F&A oraz firmy korzystające z ich oferty. W gronie prelegentów znajdą się eksperci m.in. z: Miasta Bydgoszczy, Automation Anywhere, Horses for Sources, Mazars Polska, Emerging Europe, Grant Thornton, Carlsberg Shared Services, TMF Poland, Gekko advisoryNOW, CIMA, KPMG, Michael Page a także ACCA. Wydarzenie zaplanowano na około 100 gości, którzy po zakończeniu konferencji będą mieli okazję do nawiązywania kontaktów biznesowych podczas nieoficjalnej części networkingowo-koktajlowej.

Partnerami wydarzenia są Miasto Bydgoszcz (Partner Miejski), Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (Partner Strategiczny), Horses for Sources, Deutscher Outsourcing Verband, Polsko-Skandynawska Izba Gospodarcza oraz Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza. Patronatu Medialnego udzielili: OutsourcingPortal.eu, Outsourcing&More, Emerging Europe, Outsourcing-Journal, Link to Poland, WP Finanse, Money.pl, Radio PiK oraz SSC Heroes. Polska Agencja Inwestycji i Handlu została Patronem Honorowym.

Udział w wydarzeniu branżowym to szansa na zdobycie nowych kontaktów oraz możliwość obserwacji konkurencji. Każda konferencja organizowana przez Pro Progressio jest wspierana przez system internetowy – Event Tiger, uruchamiany na kilka dni przed wydarzeniem. Pozwala on w wygodny sposób umówić spotkanie poprzez wysłanie zaproszenia do konkretnego uczestnika, aby porozmawiać z nim podczas wydarzenia w specjalnie do tego wyznaczonej strefie.

Bezpłatny udział gwarantuje obowiązkowa rejestracja.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://www.bsstour.com/bydgoszcz2018/