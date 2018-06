Carsmile. Pierwszy w Polsce wirtualny salon samochodów na abonament

Samochód ma być jak telefon. Używasz i płacisz miesięczny abonament – to motto carsmile, największego wirtualnego salon samochodów na abonament.

13 kategorii pojazdów, 30 najpopularniejszych marek, 150 modeli samochodów, ponad 1 000 wersji wyposażenia – takiej platformy do zakupu aut w abonamencie jeszcze w Polsce nie było.

Twórcy nowej platformy przekonują, że chcą spopularyzować nowy sposób myślenia o użytkowaniu samochodów, który nazywają #MotoEconomicus.

– Wielu Polaków traktuje samochód jak inwestycję, często wydając na zakup auta oszczędności życia. Nie warto. Po 3 latach auto traci połowę wartości. Samochód powinno się traktować jak telefon i płacić za niego miesięczny abonament – przekonuje Łukasz Domański, prezes i współzałożyciel carsmile.

Dlaczego abonament? – Bo to najbardziej ekonomiczny i jednocześnie najwygodniejszy model użytkowania auta. Nie ponosimy kosztu utraty wartości, kosztu ubezpieczenia, napraw czy wymiany opon. Jeździmy nowym, zaawansowanym technologicznie, bezpiecznym samochodem – podkreśla Michał Knitter, drugi ze współzałożycieli i wiceprezes carsmile.

Z Opla Corsy do Skody Octavii

Celem twórców carsmile jest skokowe zwiększenie siły nabywczej gospodarstw domowych na rynku motoryzacyjnym. 3-osobowa rodzina osiągająca dochód na poziomie średniej krajowej, czyli ok. 10 tys. zł, ma dziś zdolność kredytową na poziomie ok. 50 tys. zł przy zadłużeniu na 5 lat. Za tę kwotę może kupić np. nowego Opla Corsę, który trzeba następnie zarejestrować, ubezpieczyć i serwisować. Ta sama rodzina mogłaby w abonamencie jeździć Oplem Astrą, Nissanem Qashqai lub Skodą Octavią, czyli samochodami z wyższej półki, a dodatkowo nie ponosić kosztów ubezpieczenia, serwisu ani opon.

Jak wygląda zakup samochodu?

Dzięki zastosowaniu big daty, platforma dostosowuje swój widok i rodzaj prezentowanych samochodów do wiedzy, jaką ma o użytkowniku. Sam użytkownik, poszukując auta dla siebie, w pierwszym kroku definiuje typ samochodu, określa czy auto ma służyć celom firmowym czy prywatnym oraz wybiera maksymalną wysokość abonamentu: do 900 PLN, do 1500 PLN, do 2000 PLN i więcej. Te podstawowe kryteria pozwalają na wyświetlenie najlepszych ofert, a w kolejnym kroku rozwinięcie pełnej oferty samochodów spełniających wybrane kryteria. Można je sortować wykorzystując filtry dotyczące marki, modelu, rodzaju nadwozia, silnika, itp.

Szybki proces online

Cały proces zamówienia samochodu odbywa się online. Algorytm weryfikuje dane osobowe oraz sprawdza użytkownika w bazach dłużników. Jeżeli decyzja jest pozytywna, następuje potwierdzenie warunków, a następnie na ekranie wyświetla się 1-stronicowa, bardzo prosta umowa, której treść użytkownik akceptuje otrzymanym kodem sms. Weryfikacja tożsamości następuje poprzez przelew bankowy pierwszej raty. Zamówiony samochód można odebrać w salonie lub może on być dostarczony pod wskazany adres. Bardzo prosta jest również płatność abonamentu. Użytkownik może podpiąć do swojego konta kartę lub korzystać z pay-by-linków.

Abonament w carsmile składa się z części stałej oraz niewielkiej stawki za kilometr. Wysokość abonamentu jest wyliczana przez specjalny algorytm opracowany wspólnie przez carsmile oraz Eurotax na bazie danych o cenach ponad 500 tysięcy samochodów. Nie jest wymagany wkład własny. Po zakończeniu umowy samochód oddaje się bez żadnych dodatkowych kosztów. Nie ma limitu kilometrów.

Umowa podpisywana jest minimum na rok, maksymalnie na 60 miesięcy.

Dostępne marki

Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Iveco, Infiniti, Jaguar, Jeep, KIA, Landover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo