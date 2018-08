CBA na Torze Poznań. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie milionowych szkód w majątku miasta

Fot. EAST NEWS Za tygodniową imprezę Automobilklub Wielkopolski otrzymuje więcej, niż płaci miastu za rok najmu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie do prokuratury po kontroli poznańskim magistracie w sprawie Toru Poznań. Ustalenia CBA wskazują na znaczne szkody w majątku miasta. CBA szacuje, że Poznań stracił w ten sposób co najmniej 7,2 mln zł.

Jak informuje CBA, zakończona już kontrola objęła "wybrane procedury podejmowania i realizacji decyzji związanych z rozporządzaniem przez Urząd Miasta Poznania mieniem komunalnym w postaci nieruchomości Tor Poznań w latach 2010-2017. Użytkownikiem toru jest Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski.

Agenci CBA ustalili, że istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia lub przekroczenia uprawnień przez obecnego i byłego dyrektora wydziału prowadzącego sprawy gospodarowania nieruchomościami Poznania.

Nieprawidłowości miał dopuścić się także obecny i były zastępca prezydenta Poznania, którzy nadzorowali ten wydział gospodarowania nieruchomościami miasta, a także dyrektor wydziału zajmującego się finansami miasta.

Badający sprawę kontrolerzy CBA z Poznania zauważyli, że za jedną tygodniową imprezę stowarzyszenie otrzymuje więcej, niż samo wpłaca do kasy miasta za rok najmu.

CBA stwierdziło też, że pomimo uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości Tor Poznań, ratusz nie uregulował kwestii związanych z pobieraniem opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski. Skutkiem tego zaniechania było przedawnienie roszczeń w 2017 roku. Wysokość potencjalnej szkody z tego tytułu ma wynosić nie mniej niż 7,2 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że po rozpoczęciu kontroli CBA pisemnie informowało Urząd Miasta Poznania "o konieczności podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do przerwania biegu terminu przedawnienia tych roszczeń". Urzędnicy nie podjęli jednak zalecanych przez CBA działań zabezpieczających interes miasta.

Przedmiotem umowy najmu i płatności jest teren 56 hektarów toru, ale ustalenia CBA wskazują, że Automobilklub Wielkopolski ma swobodny dostęp do całego kompleksu Toru Poznań, czyli prawie 85 ha. Taki sam nieograniczony dostęp mają podnajemcy, którzy opłacają się już samemu automobilklubowi.

Co więcej, cała nieruchomość Tor Poznań została wynajęta automobilklubowi w trybie bezprzetargowym. Według CBA poznański ratusz nie miał do tego podstawy prawnej, ponieważ Automobilklub Wielkopolski wykorzystuje Tor Poznań do celów związanych z działalnością zarobkową.

Ustalenia CBA wskazują także, że poznański ratusz "bezzasadnie udzielił 65 proc. bonifikaty w czynszu w okresie grudzień 2016 - czerwiec 2018 na kwotę ponad 620 tys. zł. Według CBA Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski w deklaracjach podatkowych niezasadnie deklarowało do zwolnienia z podatku część terenu Toru Poznań.

Stowarzyszenie miało powoływać się na prawo o podatkach i opłatach lokalnych. Należności podatkowe za okres 2010-2012 uległy przedawnieniu, a w majątku Miasta Poznania miała powstać szkoda w wysokości ok. 1,4 mln zł.

CBA informuje, że protokół z kontroli został przekazany do kontrolowanego urzędu, a do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu trafiło odpowiednie zawiadomienie.

