Polska policja przejęła tony narkotyków. "Największa operacja na terenie kraju"

3 tony haszyszu i 500 kg substancji, z której robi się amfetaminę, wpadły w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji - pochwalił się w środę resort spraw zewnętrznych. Akcja była prowadzona we współpracy ze służbami antynarkotykowymi w USA i Pakistanie.

3 tony haszyszu, które przechwycili policjanci, dotarły do Polski w maju. Były schowane w kontenerze z pościelą, który dotarł do portu w Gdyni.

- Ten sukces CBŚP to największa operacja Policji na terenie naszego kraju – powiedział podczas środowej konferencji w MSWiA wiceminister Jarosław Zieliński. - Czarnorynkowa wartość zatrzymanych materiałów to według szacunków Policji ponad 60 mln zł, ale gdyby doszło do sprzedaży ulicznej, to wartość mogłaby wynosić nawet 100 mln zł - dodał.

W poniedziałek i wtorek na terenie województwa dolnośląskiego policjanci przeprowadzili działania, w wyniku których zatrzymano 4 osoby. Jak zaznaczył Komendant CBŚP Kamil Bracha, grupa była dobrze zorganizowana - aby ukryć przemyt narkotyków, zakładała nawet firmy działające m.in. w branży tekstylnej.

Służby pochwaliły się też w środę akcją przeprowadzoną jeszcze w lutym tego roku. Policjanci zabezpieczyli wtedy 500 kg materiałów potrzebnych do produkcji amfetaminy. Towar był wart niemal 1,2 mln złotych. Materiał mógł pozwolić na wyprodukowanie 250 kg czystej amfetaminy.

Policjanci zatrzymali do sprawy 2 osoby, adresatów przesyłki, u których na posesji znaleźli i zabezpieczyli kolejne substancje chemiczne, ale także urządzenia mogące służyć do wytwarzania nielegalnych substancji.

- Ta akcja to miesiące ciężkiej pracy polskiej policji i efekt współpracy z policją z Pakistanu i USA – powiedział Komendant Główny Policji. W przypadku obu ostatnich akcji policjanci z CBŚP współpracowali bowiem ze służbami zagranicznymi: amerykańską DEA i pakistańską Pakistan Anti-Narcotics Force.

CBŚP chwali się, że to nie pierwszy jej sukces w ostatnim czasie. M.in. w kwietniu tego roku polscy policjanci rozpracowali międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się przemytem i wraz z przedstawicielami holenderskiej policji przechwycili ponad 6 ton narkotyków. Funkcjonariusze z CBŚP we Wrocławiu w czerwcu tego roku rozbili także grupę zajmującą się handlem dopalaczami.

