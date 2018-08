Salony CCC oblężone w lipcu. Eobuwie goni sklepy stacjonarne

Fot. CCC / materiały prasowe Sklepy CCC z pewnością prędko nie znikną. Ale to internet zaczyna rządzić w sprzedaży obuwia

Przychody sklepów stacjonarnych CCC w lipcu były wyższe o jedną czwartą w porównaniu do ub. roku. Ale ważniejsze dla spółki jest to, co się dzieje w internecie. Eobuwie przynosi już więcej niż co piątą złotówkę przychodów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 30 proc. rdr i wyniosły 402,7 mln zł w lipcu 2018 r. Tempo wzrostu imponujące, ale blednie w porównaniu do tego jak rozwija się sklep internetowy eobuwie.pl.

Przychody w kanale internetowym za lipiec 2018 wyniosły 88 mln zł (w tym 2,8 mln zł Karl Vogele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o aż 104 proc. - podała spółka. A w internecie CCC zarabia więcej.

Na każdych 100 zł przychodów eobuwie.pl "produkuje" na czysto zysk 9 zł 40 gr, podczas gdy sklepy stacjonarne 6 zł 80 gr - tak przynajmniej było w 2017 roku.

Tempo wzrostu segmentu online przełoży się więc na zyski w większym stopniu, niż podobny wzrost zwykłych sklepów. A mimo to akcje CCC w środę spadają o 4,4 proc. w porównaniu z wtorkiem.

Trzeba tu jednak wziąć poprawkę na to, że kurs rósł dynamicznie od 19 lipca, więc można to potraktować jako odreagowanie na zasadzie "kupuj plotki, sprzedawaj fakty".

Przychody sklepów stacjonarnych CCC za lipiec wyniosły ponad 310,3 mln zł (w tym 2,1 mln zł - eobuwie.pl S.A. i 45,4 mln zł Karl Vogele AG). Były wyższe od osiągniętych w lipcu ub. roku o 23 proc.

Narastająco za okres styczeń-lipiec przychody CCC wyniosły 2 429,6 mln zł i były wyższe o 13 proc. rok do roku. Sklepy stacjonarne wypracowały około 1 877,8 mln zł (w tym 11,6 mln zł - eobuwie.pl S.A. i 65,2 mln zł Karl Vogele AG), czyli więcej o 7 proc. w stosunku do roku 2017.

Jeśli chodzi o sprzedaż online, to narastająco za okres styczeń - lipiec przychody wyniosły 488,3 mln zł (w tym 3,2 mln zł Karl Vogele AG) i były wyższe o 61 proc. w stosunku do roku 2017.

