Reserved i CCC monopolizują rynek. Tylko Bytom i Vistula dotrzymały kroku przed Bożym Narodzeniem

Sieci Reserved i CCC coraz bardziej dominują na polskim rynku. W grudniu notowały silne wzrosty sprzedaży

Grudzień ubiegłego roku nie dla wszystkich sklepów z odzieżą i butami był przebojowy. Najwięksi zwiększyli nad konkurencją przewagę, między innymi dzięki rozwojowi sprzedaży w internecie. Mniejsze sieci przeżywają kłopoty.

W grudniu ub.r. sprzedaż grupy kapitałowej LPP, czyli operatora sklepów Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY, wyniosła 893 mln zł i była wyższa o ok. 18 proc. w skali roku. Prawdziwe plony spółka zbiera w internecie, gdzie sprzedaż wzrosła do 61 mln zł i była o 135 proc. wyższa rok do roku.

Co więcej, marża brutto na sprzedaży wzrosła do 56 proc., z 36 proc. rok temu. Sprzyja temu mocny złoty (LPP importuje odzież głównie z Chin), ale wysoki wzrost zyskowności świadczy o tym, że konkurencja nie depcze LPP po piętach. Nie dziwne, że akcje spółki zbliżyły się do historycznego rekordu z 2014 roku i płacono za jedną na giełdzie w piątek aż 10190 zł.

Jeszcze lepsze wyniki osiągała CCC. W grudniu ze sprzedaży obuwia lider polskiego rynku zainkasował 467,8 mln zł, tj. o 41,9 proc. więcej niż w grudniu 2016. W internecie, poprzez sklep eobuwie.pl firma uzyskała większe kwoty niż LPP - sprzedaż na poziomie 63,2 mln zł to o 103,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Gdyby nie liczyć sprzedaży internetowej, to dynamika i tak byłaby wysoka - 33,7 proc. rok do roku.

Wyniki dwóch głównych polskich sieci biją na głowę większość mniejszych operatorów. Ci jakby zatrzymali się w rozwoju.

Przychody sieci odzieżowych i obuwniczych (mln zł) sprzedaż w grudniu zmiana proc. rdr sprzedaż w 2017 zmiana proc. rdr LPP 893,0 18,0% 7033,0 17,0% CCC 467,8 41,9% 4193,0 31,6% Redan 73,0 -1,0% 615,0 -0,7% - w tym: TXM 47,0 -2,0% 381,0 1,0% - w tym: Top Secret, Troll i DryWash 26,0 1,0% 233,0 -4,0% Vistula (Vistula, Wólczanka, Deni Cler) 52,0 17,9% 387,6 16,0% Grupa Gino Rossi 26,4 -6,7% 283,6 6,0% - w tym: Gino Rossi 18,6 0,0% 193,5 14,7% - w tym: Simple 7,8 -20,1% 90,1 -8,9% Bytom 23,6 17,0% 179,8 20,2% Wojas 23,4 4,4% 237,0 3,3% Intersport 22,3 6,3% 182,9 -10,9% Coccodrillo 15,6 20,0% 147,1 30,0% Źródło: spółki

Redan wraz z TXM zatrzymali się w miejscu

Ze swoich problemów powoli wychodzi sieć Redan, w tym dyskontowe sklepy TXM, które straciły w ub.r. przez wpadkę z systemem informatycznym. Ich przychody w grudniu były o 2 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a pozostałe sklepy Redanu zwiększyły przychody o zaledwie 1 proc.

Spółce nie idzie przy tym w internecie. Podczas gdy najwięksi informują w grudniu kilukudziesięcioprocentowej dynamice wzrostu przychodów w sieci, to Top Secret o 9 proc. spadku sprzedaży rok do roku. Sklep internetowy TXM zmniejszył sprzedaż o 15 proc. Prezes TXM jest jednak generalnie zadowolony. Najwyraźniej spodziewał się, że będzie gorzej.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawności operacyjnej jaką osiągnęliśmy w grudniu. Poradziliśmy sobie ze znacznie zwiększonym wolumenem towaru w porównaniu do poprzednich miesięcy - dostawy zostały przyjęte w magazynach zgodnie z harmonogramem, a towar został dostarczony do właściwych sklepów w terminie. Problemy, z którymi TXM borykał się w ubiegłym roku mają coraz mniejszy wpływ na działalność spółki i oceniamy, że w kolejnych miesiącach zostanie on całkowicie zniwelowany. Nadal pracujemy m.in. nad poprawą oferty oraz zwiększeniem udziału towarów z importu, a także nad przebudową kanału e-commerce, w który naszym zdaniem drzemie spory - jeszcze nie w pełni wykorzystywany - potencjał - komentuje Marcin Gregorowicz, prezes TXM.

Garnitury, koszule i ubranka dla dzieci idą jak świeże bułki

Słaby czas w porównaniu z LPP i CCC mają za sobą sieci Gino Rossi/Simple (spadek przychodów o 7 proc.), Wojas (wzrost o 4 proc.) i Intersport (wzrost o 6 proc.). Dobre chwile przeżywają natomiast Vistula i Bytom.

Dynamika ich sprzedaży w grudniu dorównywała największym. Vistula chwali się prawie 18-procentowym wzrostem rok do roku, a Bytom 17-procentowym.

Dobrymi wynikami chwali się jeszcze sieć z ubraniami dziecięcymi Coccodrillo. W grudniu osiągnęła prawie 16 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 20 proc. rdr., z czego prawie 10 proc dał sklep internetowy. W internecie dynamika wynosiła 72 proc. rdr.

- Nasza oferta została świetnie przyjęta przez naszych klientów. Efektem tego są bardzo dobre wyniki zanotowane w grudniu, we wszystkich kanałach sprzedaży - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak.

Marża w Vistuli, licząc razem z segmentem jubilerskim, wzrosła o 1,2 pkt. proc. w ciągu roku do 53,7 proc., była więc porównywalna z LPP. Spadała natomiast i sprzedaż o 20,1 proc. rdr, i marża w sklepach Simple (Gino Rossi) - o 6,9 pkt proc. rdr i wyniosła 48,3 proc.