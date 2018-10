Ceny benzyny mogą spaść o kilka groszy. Dla diesla wciąż będą rosły

Fot. REPORTER/EAST NEWS

Podwyżki cen diesla na stacjach w tym tygodniu nie są prawdopodobnie ostatnimi w październiku - wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex. Lepsze informacje czekają na kierowców tankujących benzynę, która wyraźnie tanieje już na rynku hurtowym.

Nie po raz pierwszy ceny oleju napędowego na stacjach przekraczają ceny benzyny bezołowiowej 95 - twierdzą analitycy BM Reflex. O ile jeszcze w ubiegłym tygodniu wiele stacji oferowało diesla w cenach wyższych od Pb95, to w tym tygodniu widzimy to już w średnich poziomach cen dla 15 województw - piszą w komentarzu. W skali kraju różnica ta sięga 4 groszy na litrze i niezależnie od kierunku zmian cen poszczególnych paliw w przyszłym tygodniu prawdopodobnie pogłębi się do blisko 10 gr/l.

Średnie ceny paliw kształtują się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 - 5,13 zł/l, benzyna bezołowiowa 98 - 5,41 zł/l, olej napędowy - 5,17 zł/l, autogaz - 2,47 zł/l.

Z analizy cen hurtowych i poziomu marży detalicznej dla oleju napędowego i benzyny Pb95 wynika, że ta różnica już wcześniej powinna być widoczna na stacjach i w znacznie wyższej skali niż obecnie. Niestety przy wzrostach cen paliw często mamy do czynienia ze spadkiem marży detalicznej i taką sytuację notujemy obecnie dla oleju napędowego. Tu średnia marża liczona do ceny SPOT obowiązującej w krajowych rafineriach jest ujemna. Pożądana byłaby więc podwyżka cen diesla na stacjach o co najmniej 10 -15 groszy na litrze.

Obserwowana w końcu tygodnia zmiana sytuacji na rynku hurtowym, spowodowana spadkiem cen ropy naftowej, powinna wpłynąć na poprawę marż w detalu. W tym tygodniu ceny hurtowe benzyny spadły już o około 10 gr/l, a diesla o ok. 2 gr/l. Prognozujemy jednak dalsze spadki cen benzyny o ok. 7-9 gr/l i olejów o ok. 4 -5 gr/l. - twierdzą analitycy BM Reflex.

W efekcie tych zmian na rynku hurtowym prawdopodobne wydają się kilkugroszowe obniżki cen benzyny w detalu, przy jeszcze rosnących cenach diesla.

Sytuacja na rynku ropy

Mijający tydzień na rynku ropy naftowej przynosi zauważalną korektę spadkową. Notowania grudniowej serii kontraktów na ropę Brent w Londynie spadły w rejon 80 USD/bbl, tym samym ropa jest blisko 4 USD/bbl tańsza niż przed tygodniem.

OPEC po raz kolejny zrewidował w dół prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej. Zgodnie z aktualnymi szacunkami światowy popyt na ropę osiągnie w przyszłym roku średni poziom 100,15 mln bbl/d i będzie 80 tys. bbl/d niższy niż szacowano jeszcze miesiąc temu. W IV kwartale tego roku zapotrzebowanie na ropę z krajów OPEC wyniesie około 33,06 mln bbl/d i będzie 0,3 mln bbl/d wyższe w porównaniu z wrześniowym poziomem produkcji kartelu.

W I połowie 2019 roku oczekiwany jest jednak zauważalny spadek popytu na ropę OPEC. Kartel spodziewa się, że w I kwartale 2019 roku popyt na jego ropę ukształtuje się na średnim poziomie 31,53 mln bbl/d, w drugim zaś 31,74 mln bbl/d. Światowe zapasy ropy w sierpniu nadal rosły i był to 3 z rzędu miesiąc wzrostu. Sekretarz generalny OPEC podkreślił, że rynek jest dobrze zaopatrzony w ropę naftową ale kartel jest w gotowości zwiększyć produkcję zgodnie z potrzebami klientów.

Z kolei Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) dokonała istotnej rewizji w górę prognoz wzrostu produkcji ropy naftowej w USA, wskazując jednocześnie na oznaki spowolnienia wzrostu gospodarek rozwijających się, co w rezultacie może mieć negatywny wpływ na tempo wzrostu konsumpcji paliw.

Produkcja rośnie

Według najnowszych szacunków w 2019 roku produkcja ropy naftowej w USA wzrośnie do średniego poziomu 11,8 mln bbl/d czyli będzie 1,1 mln bbl/d wyższy niż w roku obecnym. Zdaniem EIA w 2019 roku rynek ropy naftowej powinien być zbilansowany mimo spadku wydobycia ropy w Wenezueli i Iranie. Problem w tym, że we efekcie wzrostu produkcji, we wrześniu wolne moce przerobowe OPEC spadły do historycznie niskich poziomów - poniżej 1,4 mln bbl/d, tak więc rynek w końcówce roku będzie bardzo wrażliwy na jakiekolwiek zakłócenia podaży.

Ropa Brent zdaniem EIA powinna w IV kwartale tego roku kosztować średnio 81 USD/bbl. Prognozowana aktualnie na przyszły rok średnia cena ropy Brent to 75 USD/bbl.

