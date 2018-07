Ceny paliw w górę. Tweety Trumpa nie pomogą

Stany Zjednoczone wywołują coraz większą presję na Arabię Saudyjską, by zwiększyła wydobycie ropy naftowej, dzięki czemu ceny paliw poszłyby w dół. Jednak starania Donalda Trumpa mogą okazać się nieskuteczne.

Niemałe zamieszanie wywołał w sobotę prezydent Trump swoim tweetem - pisze Marcin Lipka, główny analityk cinkciarz.pl.

Prezydent USA napisał o możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej nawet o 2 mln baryłek dziennie (bpd) przez Arabię Saudyjską. "Właśnie rozmawiałem z królem Salmanem. Z powodu zawieruchy w Iranie i Wenezueli poprosiłem, żeby Arabia Saudyjska zwiększyła wydobycie ropy, być może nawet o 2 miliony baryłek dziennie. Ceny ropy są za wysokie! Zgodził się!" - napisał, w wolnym tłumaczeniu, Trump.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!