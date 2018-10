Ceny prądu dobiją polskie firmy. Dziś na posiedzeniu rządu ustawa ws. obligo giełdowego

Ceny prądu wystrzeliły. To zmartwienie przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców, dla których wyższe rachunki mogą być gwoździem do trumny. - Staramy się minimalizować ryzyko podwyżek. Dziś pod obrady rządu trafia ustawa, która zwiększa tzw. obligo giełdowe - mówiła w programie "Money. To się liczy" Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Minister Jadwiga Emilewicz w programie „Money. To się liczy” uspokaja i zapewnia, że rząd w sprawie rosnących cen prądu nie pozostaje bierny.

- Nie zasypujemy gruszek w popiele – mówi minister. – Przypomnę tylko, gdzie są źródła tego problemu. Na początku roku koszty uprawnień do emisji to było 5 euro, dziś mamy już 26 euro. To oznacza pięciokrotny wzrost jednego z bardziej istotnych komponentów. To konsekwencje przyjęcia polityki klimatycznej, zatwierdzonej przez Komisję Europejską. Staramy się minimalizować ryzyko podwyżek. Dziś pod obrady rządu trafia ustawa, która zwiększa tzw. obligo giełdowe. W tej chwili 15 proc. energii trafia na giełdę, a reszta jest sprzedawana, najczęściej w kontraktach długoterminowych. Minister energii zdecydował się na radykalny krok. Po zmianach 100 proc. energii trafi na giełdę i to co istotne - ta ustawa rozwiązuje ważność kontraktów długoterminowych. Mamy świadomość, że ta ustawa nie wróci ceny do poziomu z początku tego roku, ale na pewno wprowadzi zdrowy, rynkowy balans - dodaje minister.

Jadwiga Emilewicz mówiła w programie także o pakiecie dla energochłonnych, który reguluje system poboru opłat dla największych konsumentów. Chodzi o 51 podmiotów w Polsce.

