Co kupujemy, gdy jesteśmy coraz bogatsi

Liczba zamożnych Polaków w 2017 r. wyniesie 1,1 mln osób. Będzie to o ponad 60 tys. więcej w stosunku do poprzedniego roku. Prognozy wskazują, że w 2020 r. w Polsce może mieszkać nawet 1,4 mln osób zamożnych. Jaki jest wpływ tych zmian na decyzje konsumenckie?





Jak wynika z raportu KPMG o rynku dóbr luksusowych, w Polsce w 2016 r mieszkało 42 tysiące bardzo bogatych osób, spośród których największa liczba podatników rozliczyła się z urzędem skarbowym w województwach mazowieckim (prawie 11 tys.), wielkopolskim i małopolskim (po 4,4 tys.).Cały rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2017 r. szacowany jest na ponad 21 mld zł. Największym segmentem tego rynku pozostają samochody premium i luksusowe. Segment luksusowej biżuterii i zegarków jest drugą najbardziej dynamicznie rosnącą kategorią rynku dóbr luksusowych. W 2021 r. może osiągnąć wartość niemal 1 mld zł, a więc wzrośnie o prawie 50 proc. w stosunku do 2017 r.- Ciekawym jest, jak do tego podchodzą producenci dóbr luksusowych na świecie. Otóż tworzą kategorię osiągalnych produktów luksusowych - mówi Elżbieta Wojtczak, CEO Communication Unlimited. - Jeżeli torebka od Chanel kosztuje 20 tys. zł, to ja mogę wejść w posiadanie produktu Chanel, kupując perfumy za 500 zł. I to jest strategia segmentowania rynku, by dotrzeć do konsumenta.To przykład, jak w XXI wieku powstaje nowy segment rynku. A my, jako konsumenci, jeśli kupujemy osiągalne produkty luksusowe, to w ten sposób próbujemy pokazać, kim jesteśmy lub chcemy być.