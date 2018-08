Cyfrowy Polsat traci coraz mniej klientów. Najlepszy drugi kwartał od pięciu lat

Fot. Cyfrowy Polsat, mat. prasowe Niby klienci odchodzą a jednak jest coraz lepiej. Cyfrowy Polsat drugi kwartał może zaliczyć do udanych

Czas odejść klientów z Cyfrowego Polsatu wydaje się zbliżać ku końcowi, patrząc na wyniki drugiego kwartału. Jednocześnie ci dotychczasowi korzystają z coraz większej liczby usług. W Polkomtelu telefony kontraktowe ma już ponad 7 mln osób.

Ponad 2,603 mld zł przychodów drugim kwartale - lepszy pod tym względem kwartał Cyfrowy Polsat miał tylko raz w historii, od października do grudnia 2015 r. A to wszystko mimo kontynuacji odejść klientów.

To był już szósty kolejny kwartał, kiedy ludzie rezygnują z usług Cyfrowego Polsatu (Polkomtel, telewizja cyfrowa, internet). Od 2014 roku tylko w jednym kwartale udało się zresztą zwiększyć liczbę klientów. W ciągu drugiego kwartału z umowy z Cyfrowym Polsatem zrezygnowało 19,3 tys. klientów kontraktowych (post-paid) i było ich na koniec czerwca 5,72 mln. Ale paradoksalnie, jeśli chodzi o tę część roku (kwiecień-czerwiec), są to najlepsze wyniki od pięciu lat.

Do tego firmie skutecznie udaje się sprzedawać obecnym klientom nowe usługi i na jednego przypada ich już średnio 2,43 - rok temu było to 2,31. Liczba usług kontraktowych telefonii komórkowej Plusa po raz pierwszy w historii Cyfrowego Polsatu przekroczyła 7 mln, a telewizji 5 mln.

Z kontraktowych telefonów komórkowych korzystało w czerwcu 7,10 mln osób, czyli o ponad 100 tys. więcej niż na koniec marca. Z telewizji cyfrowej - 5,03 mln osób, czyli o 43 tys. więcej. Dzięki temu przychody na klienta (ARPU) wzrosły od pierwszego kwartału o 90 gr. miesięcznie do 89,60 zł. Liczba klientów usług przedpłaconych wzrosła o 6,3 tys. do 2,55 mln.

Łączna liczba sprzedanych usług wzrosła do 16 698 622, co stanowi wzrost o 2,6 proc. w skali roku. W ciągu kwartału przybyło 119 tys. usług.

- Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec drugiego kwartału 2018 roku osiągnął poziom 83,4 proc., wobec 82,5 proc. odnotowanych na koniec drugiego kwartału 2017 roku - zaznacza spółka w raporcie. - Po kilku kwartałach wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU - podano.

Wynik EBITDA z oferowanych usług (telefony, telewizja, internet) spadł w drugim kwartale o 1,6 proc. rok do roku do 795,2 mln zł.

Tylko nieznacznie większy spadek EBITDA odnotowały kanały Telewizji Polsat - o 2,7 proc. do 151,2 mln zł. Ich oglądalność wzrosła w pierwszym półroczu o 0,13 pkt. proc. do 24,03 proc.. Wynika to w dużej mierze z przejęcia czterech kanałów Eleven Sports oraz Superstacji. Główny kanał Polsatu sporo stracił - 1,12 pkt. proc. do 11,54 proc., co najprawdopodobniej wynikało z emisji mistrzostw piłkarskich w Rosji przez TVP. Wyraźnie rosła oglądalność tylko Eski TV i Super Polsatu.

Udział w rynku reklamy telewizji Cyfrowego Polsatu zwiększył się o 0,1 pkt. proc. do 26,8 proc. w pierwszym półroczu.

Zysk niższy od oczekiwań. Wszystko przez wycenę koncesji

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Cyfrowego Polsatu sięgnęły 2 603,2 mln zł w drugim kwartale wobec 2 469,9 mln zł rok wcześniej. Trudno powiedzieć, że takie wyniki zaskoczyły analityków, ale były jednak wyższe od prognoz o 30 mln zł (+1,2 proc.) - wskazują szacunki zebrane przez PAP.

Wynik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) spadł rok do roku o 1,8 proc. i wyniósł 946,4 mln zł w drugim kwartale, ale był wyższy o 2,1 proc. od średniej oczekiwań analityków.

Gorzej było z wynikiem netto grupy kapitałowej. Ten spadł do 235,8 mln zł. To o 10 proc. gorzej od oczekiwań rynku i 19 proc. od zysku z poprzedniego roku.

To głównie efekt wzrostu kosztów z tytułu różnic kursowych związanych m.in. z wyceną zobowiązań z tytułu koncesji UMTS. Dodatkowe koszty spowodowała też inwestycja w Netię.

Spółka wciąż traci na regulacjach unijnych, które koszty roamingu międzynarodowego w ramach Wspólnoty przeniosły z klientów na operatorów. „W drugim kwartale 2018 roku nadal obserwowaliśmy negatywny wpływ regulacji Roam Like at Home na dynamikę wyniku EBITDA, który przełożył się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę około 22 mln zł w ujęciu rok do roku” - podaje spółka.

