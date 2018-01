Polska powinna mieć silniejszy głos w Davos. Stać nas na to

W szwajcarskim Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne. To w tym małym alpejskim miasteczku świat wielkiego biznesu spotyka się z najważniejszymi przywódcami kilkudziesięciu państw. Nie brakuje też polskiej delegacji w osobach premiera i prezydenta, ale czy nasz głos jest tam dostatecznie mocny? – pyta relacjonujący to wydarzenie Tomasz Machała, redaktor naczelny i wiceprezes Wirtualnej Polski.

Na Światowe Forum Ekonomiczne w Szwajcarii zjeżdżają się biznesmeni, milionerzy i ważni, światowi politycy, jak choćby Donald Trump czy Angela Merkel.

Polskę w Davos reprezentuje również premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Obecni są też przedstawiciele firm i instytucji, jak choćby szef NBP Adam Glapiński czy prezes Pekao S.A. Michał Krupiński.

- To nie jest obecność wystarczająca - przekonuje Tomasz Machała. I dodaje, że Polskę stać na znacznie mocniejsze zaznaczenie swojej obecności w Davos.

Przy głównej promenadzie tego alpejskiego miasteczka mieszczą się liczne, wynajęte przez znaczące kraje albo międzynarodowe firmy, budynki.

- To miejsca spotkań, networkingu, czy wreszcie lobbingu gospodarczego, a nawet politycznego - relacjonuje Tomasz Machała.

Taki pawilon, przy tym najważniejszym - przynajmniej w tych dniach - pasażu świata, ma m.in. Republika Południowej Afryki i wiele międzynarodowych firm. Czy mogłaby mieć go również Polska? Może nawet powinna. W wtorek ten temat był dyskutowany przy okazji panelu organizowanego przez bank Pekao S.A. w Davos.

- Polska jest piątką gospodarką w Unii Europejskiej. Jest krajem, który spełnia kryteria wstąpienia do grupy G20. Więc moglibyśmy mieć tu silniejszy głos. Takie polskie centrum z pewnością by pomogło - argumentuje Tomasz Machała.

Być może już w przyszłym roku byłoby to możliwe. W każdym razie coraz głośniej się o tym mówi. Padały również wstępne szacunki, ile by to kosztowało. Dwa miliony złotych powinny wystarczyć, by taką przestrzeń na te pięć dni w Davos wynająć.

- To oczywiście dużo, ale nie jest to suma przekraczająca możliwości kilku największych polskich firm, aby takie centrum stworzyć, zapraszać gości i dyskusję na temat Polski oraz lobbing polskich interesów podnieść na wyższy poziom - przekonuje Tomasz Machała.

Relacje z wydarzenia możne śledzić na money.pl w specjalnej sekcji Davos 2018.