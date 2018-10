Deficyt budżetowy maleje. Morawiecki: może być bardzo ciekawa niespodzianka

Fot. PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ Mateusz Morawiecki stwierdził, że część samorządów opanowały układy polityczno-gospodarcze.

- Deficyt budżetowy maleje i w tym roku może być nawet bardzo ciekawa niespodzianka - stwierdził Mateusz Morawiecki w czwartkowej rozmowie w w Radiu Koszalin.

- Nie wiem jeszcze, jak dokładnie ten rok się zakończy, więc nie chcę mówić, ale naprawdę wydatki są kontrolowane - podkreślił premier. Wyjaśnił, że wydatki są "pod dobrą kontrolą", a dochody rosną w zakładanym tempie". - Nawet przekraczamy to tempo - zauważył szef rządu.

Pytany o uszczelnienie systemu podatkowego, premier powiedział: Uszczelnienie podatkowe tak zadziałało skutecznie, że mogę powiedzieć dokładnie odwrotnie, niż mówił to były minister Rostowski. On mówił: "piniendzy nie ma i nie będzie" - powiedział Morawiecki. Premier wypomniał też Rostowskiemu, że powiedział, że program 500 plus "rozsadzi budżet".

- Rok 2015 przyniósł bardzo dobrą zmianę dla milionów polskich rodzin. Pokazaliśmy nowy model gospodarczy w praktyce, uszczelniliśmy system podatkowy, wprowadziliśmy wielkie projekty społeczne i infrastrukturalne - stwierdził Morawiecki.

- To samo można zrobić, oczywiście w mniejszej skali, na poziomie miast, gmin, powiatów. W wielu miejscach potrzeba jednak nowych ludzi, skutecznych, z pasją i wizją. Mam nadzieję, że Polacy takich właśnie wybiorą - powiedział.

Mateusz Morawiecki stwierdził też, że "część samorządów opanowały układy polityczno-gospodarcze". - Jestem po setkach rozmów z mieszkańcami różnych gmin i miejscowości w całej Polsce. Niestety, w wielu samorządach mamy do czynienia z układami "ręka rękę myje" - powiedział premier w Radiu Koszalin.

- Mieszkańcy natrafią na ograniczenia, szklane sufity, trudno jest im się przebić, bo na stanowiskach są znajomi i krewni królika. Młodzi ludzie powinni chcieć zostawać w swoich miejscowościach. Ale, aby tak się stało, muszą widzieć szanse na swój awans społeczny i zawodowy. Dlatego warto przewietrzyć te samorządy - ocenił premier.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl